Wielka Brytania pokonała koronawirusa? Naukowcy z Oxfordu ogłaszają wyjście ze stanu pandemii

Czy to już koniec epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii? Według ekspertów i naukowców Uniwersytetu w Oxfordzie oraz ONS wygląda na to, że na Wyspach wygrano z Covid-19.

W ramach ogólnokrajowego badania przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego wspieranych przez Office for National Statistics ustalono, że Wielka Brytania nie znajduje się już w stanie pandemii koronawirusa. Dzięki niezwykle skutecznemu programowi szczepień wskaźnik zakażań spadł aż o 90%. W ten sposób po raz pierwszy od sześciu miesiącu koronawirus nie jest już największym zabójcą na Wyspach i zajmuje dopiero trzecie miejsce wśród przyczyn śmierci w Wielkiej Brytanii.

Czy Wielka Brytania wygrała już z koronawirusem?

Już przyjęcie tylko jednej dawki szczepionki Pfizera lub AstraZeneca w skali brytyjskie populacji sprawiło, że liczba przypadków spadła o dwie trzecie. Dwie dawki zredukowały liczbę zakażeń od 70% (wszystkie przypadki zakażeń, zarówno objawowe, jak i bezobjawowe) do nawet 90% (przypadki z objawami).

Sarah Walker, profesor statystyki medycznej i epidemiologii w Oksfordzie, która prowadziło to badanie, na łamach "The Telegraph" zaznacza, że Wielka Brytania "przeszła od pandemii do sytuacji endemicznej". Jednocześnie dodawał, że pozostaje "ostrożnie optymistyczna", co do tego, że kontynuowany program szczepień będzie w stanie utrzymać na Wyspach Covid-19 pod kontrolą.

Według naukowców z Oxfordu i ONS program szczepień okazał się wielkim sukcesem

"Nie sądzę, aby bez szczepionek zbliżenie się do zera [w ilości przypadków zakażeń] było wykonalne w obecnej sytuacji w Wielkiej Brytanii" - komentowała profesor Walker. "W chwili obecnej przeszliśmy od pandemii do sytuacji endemicznej. Długoterminowy lockdown nie jest realnym rozwiązaniem, więc to właśnie program szczepień jest jedynym sposobem dzięki któremu możliwe jest opanowanie sytuacji".

Profesor Walker zaznaczała jednak, że koronawirus już wcześniej udowodnił, że świetnie sobie radzi w "przełamywaniu krzywej zachorowań", zatem tendecje mogą się jeszcze odwrócić.

Na zakończenie dodajmy, że już 33 miliony Brytyjczyków otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, a ponad 10,7 miliona - dwie dawki.