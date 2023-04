Nawet £220 musi dopłacić klient Ryanair rezerwując pozornie tani bilet na samolot. Na czym tanie linie drenują nasze portfele?

Chyba już nikt nie wierzy w to, że tanie linie lotnicze są naprawdę tanie. Może tak było na początku, wiele lat temu, gdy chociażby nie trzeba było płacić za bagaż podręczny zabierany na pokład samolotu, a opłaty za inne usługi nie były aż tak wysokie. Obecnie z przewoźnikami takimi jak Ryanair czy WizzAir tylko pozornie latamy „tanio” - w końcu nasze portfele raz po raz są drenowane przez ukryte koszty.

Zbliża się czas odpoczynku – jak zarezerwować tani bilet na samolot?

Do lata mamy jeszcze trochę czasu, ale już wkrótce dużo dni wolnych czeka nas w maju, a przecież wiosna to i tak najlepszy czas rezerwacji letnich wakacji. Do ofert przewoźników lotniczych trzeba jednak podchodzić z daleko idącą rezerwą – w końcu nawet tanie bilety mogą się okazać naprawdę drogie, jeśli zdecydujemy się dokupić jakieś dodatkowe usługi, Ot, takie choćby podstawowe jak 20-kilogramowa walizka nadawana do luku bagażowego albo „pełny luksus” za niemałe pieniądze, czyli 10 kg bagażu upchniętego w plecaku o wymiarach 55X40X30.







Niektóre linie lotnicze wyglądają na tańsze niż są w rzeczywistości, ponieważ bardzo sprytnie ukrywają przed nami na samym początku wszelkie dodatkowe opłaty i obciążenia. W przypadku wielu tanich linii lotniczych, takich jak Ryanair czy WizzAir bilety na wstępie wyglądają na niedrogie, a potem przecieramy oczy ze zdumienia, gdy przychodzi nam wyjąć kartę kredytową.

Ukryte koszty – na czym tanie linie drenują nasze portfele?

Analizę dotyczącą ukrytych kosztów u teoretycznie tanich przewoźników przeprowadziła niedawno firma TradingPedia, która chciała ustalić, które z siedmiu tzw. tanich linii lotniczych latających do i z Wielkiej Brytanii, naprawdę mają dobre oferty. Eksperci firmy porównali w tym celu opłaty za dodatkowe usługi, takie jak odprawa na lotnisku, wybór miejsca i zabranie bagażu większego od małego plecaka na zakupy. Raport wypadł dosyć blado, ponieważ ujawniono w nim, że ukryte koszty u trzech popularnych przewoźników oscylują w granicach £200. Najwyższe „hidden costs” znajdziemy u Ryanaira, który pobiera z tego tytułu £220, a dalej znalazł się Vueling – z £211 i Wizz Air – z £194. Z kolei najmniej za dodatkowe usługi liczyła sobie linia Jet2, której ukryte koszty wyniosły średnio £66.

Ukryte koszty w tanich liniach – za co dopłacamy?

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej, za co tak naprawdę dopłacamy w poszczególnych liniach lotniczych, kupując tani bilet na samolot i „dodatkowe” usługi.

Ryanair

Ryanair ma najwyższe dodatkowe opłaty, które łącznie wynoszą nawet £220. Najdroższą pojedynczą usługą dodatkową jest tzw. „opłata ratunkowa” w wysokości £100 na wypadek anulowania rezerwacji. Drogo, bo aż £55, zapłacimy też za odprawę na lotnisku oraz za nadanie bagażu rejestrowanego - £31.

WizzAir

Średnie dodatkowe koszty w węgierskiej linii lotniczej oscylują wokół £194. WizzAir jest jedyną w tym zestawieniu linią lotniczą, która pobiera opłaty za rezerwację online, w wysokości £9,80. Najdroższą „dodatkową” usługą w Wizz Air jest bagaż rejestrowany - w cenie £57,40.

EasyJet

Brytyjska tania linia lotnicza nie drenuje naszych portfeli aż tak bardzo, jak dwoje przewoźników powyżej, a jej ukryte koszty wynoszą średnio £183. W EasyJet odprawa na lotnisku lub online i rezerwacja online są bezpłatne, natomiast „opłata ratunkowa” wynosi £110.

Ukryte opłaty w rzadziej wybieranych przez Polaków liniach lotniczych

W zestawieniu znalazły się też linie Vueling, Norweigan i Jet2 (plus linie British Airways, ale tych nie traktujemy jako tanich linii lotniczych).

Vueling

Vueling, czyli tania linia lotnicza rodem z Hiszpanii, pobiera średnio £211 z tytułu ukrytych opłat. I w tym wypadku najwyższa jest „opłata ratunkowa” w wysokości £115, a na drugim miejscu plasuje się opłata w wysokości £41,50 za bagaż rejestrowany. Bagaż podręczny kosztuje z kolei klientów £38,30.

Norwegian

Norweska tania linia lotnicza Norwegian zdecydowanie odstaje w zakresie ukrytych kosztów, które wynoszą średnio £68.

Jet2

Linia lotnicza Jet2 wydaje się być najbardziej przyjazna klientom, ponieważ ukryte opłaty wynoszą tu średnio jedynie £66. Bagaż podręczny czy rezerwacja online pozostają bezpłatne, natomiast bagaż rejestrowany jest w cenie £31, wybór miejsca – w cenie £20, a odprawa na lotnisku - £15.

Do przeprowadzenia analizy eksperci TradingPedia zebrali dane z oficjalnych stron internetowych przewoźników i wybrali loty w jedną stronę z Londynu do miejsc takich jak Madryt, Rzym, Lizbona, Amsterdam czy Nicea. Wybrano terminy z początkiem lipca, czyli w szczycie sezonu, ale w dni powszednie, z uwagi na niższą cenę. Wybrano również najbardziej przystępne taryfy.

