British Gas obniża rachunki dla energię dla ponad miliona klientów

Klienci korzystający z liczników przedpłatowych zapłacą za gaz tyle samo, co klienci płacący poleceniem zapłaty.

Stawki dla ponad milion klientów British Gas zostały obniżone po zniesieniu tak zwanej „prepayment penalty”. Zmiana oznacza, że ​​klienci korzystający z liczników przedpłatowych zapłacą za gaz tyle samo, co klienci płacący poleceniem zapłaty, a dotychczas płacili więcej.

Zgodnie z zapowiedzią kanclerza skarbu, Jeremy'ego Hunta przy okazji wiosennego budżetu, osoby korzystające z liczników przedpłatowych nie będą już płacily więcej za energię niż te, które płacą za nią poleceniem zapłaty.







Obniżka rachunków za gaz od 1 kwietnia

Zmniejszenie rachunków za gaz dla ponad miliona klientów korzystających z liczników przedpłatowych pozwoli im zaoszczędzić średnio około 59 funtów na rachunkach za energię w skali roku, po wejściu w życie nowego rozporządzenia od 1 kwietnia.

Jeremy Hunt ogłosił w swoim wiosennym budżecie zniesienie tzw. „prepayment penalty” od lipca, ale British Gas poszedł na rękę swoim klientom i wprowadził obniżkę o trzy miesiące wcześniej.

Na zmianie skorzysta ponad milion gospodarstw domowych

Posunięcie mające na celu dostosowanie cen gazu dla klientów korzystających z liczników przedpłatowych do stawek polecenia zapłaty obniżyło rachunki dla ponad miliona gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Ale zmiana nie wpłynie na klientów korzystających z liczników przedpłatowych wyłącznie za energię elektryczną.

Z szacunków Money Saving Expert wynika, że od 1 kwietnia średni roczny rachunek za energię British Gas dla użytkowników korzystających z liczników przedpłatowych zostanie obniżony z 1403 GBP do 1343 GBP za gaz i z 2544 GBP do 2485 GBP za energię łączoną (gaz i prąd). Osoby korzystające z liczników przedpłatowych będą nadal płacić około 1141 GBP za energię elektryczną.

Kogo będzie dotyczyć obniżka?

British Gas twierdzi, że niższe ceny będą dotyczyć wszystkich obecnych i nowych klientów. Nie musimy nic robić, aby uzyskać nowe stawki, ponieważ powinny one obowiązywać automatycznie po doładowaniu licznika.

Gigant energetyczny twierdzi, że jego klienci korzystający z liczników przedpłaty będą ogółem „do przodu” o ponad 10 milionów funtów w ciągu najbliższych trzech miesięcy w wyniku wprowadzonej zmiany, przy średniej oszczędności wynoszącej 15 funtów na każde gospodarstwo domowe.

Pomoc przyszła wcześniej

British Gas ma około 1,24 miliona klientów z przedpłatowymi licznikami – a tylko około 158 000 z nich ma przedpłatowe liczniki energii elektrycznej i nie skorzysta na zmianie.

Chris O’Shea, dyrektor naczelny Centrica, spółki macierzystej British Gas, powiedział:

- Wiemy, że klienci korzystający z liczników przedpłatowych potrzebują więcej pomocy i popieramy decyzję rządu o obniżeniu cen przedpłat do tego samego poziomu, co u klientów korzystających z polecenia zapłaty. Chcieliśmy zrobić więcej, aby wesprzeć tę grupę klientów, wprowadzając tę ​​zmianę tak szybko, jak to możliwe, aby klienci British Gas korzystający z liczników przedpłat odnieśli natychmiastowe korzyści.

Inni dostawcy energii nie potwierdzili jeszcze, czy również obniżą ceny przed 1 lipca, jak to zrobił British Gas. Jednak Utility Warehouse podobno poinformowało Money Saving Expert, że jego ceny na razie pozostaną bez zmian.

British Gas zapłacił 1,8 mln funtów oszczędnym klientom

British Gas potwierdził wypłacenie 1,8 mln funtów klientom, którzy wzięli udział w usłudze Demand Flexibility Service, uruchomionej w celu zrównoważenia zużycia energii, co wiązało się z unikaniem korzystania z energochłonnych urządzeń.

Fima nagrodziła około 200 000 klientów łączną kwotą 1,8 miliona funtów, a przeciętnemu klientowi zapłacono 28,56 GBP za podjęcie kroków w celu oszczędzania energii. W efekcie 70 proc. klientów zmieniło godziny gotowania i prania, a prawie połowa korzystała z suszarek bębnowych i zmywarek poza godzinami szczytu. British Gas poinformował, że zbada potencjał prowadzenia programu oszczędnościowego przez cały rok.

W zaktualizowanym planie dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego opublikowanym w zeszłym tygodniu brytyjski rząd stwierdził: „Stworzenie inteligentnego i elastycznego systemu energetycznego, który aktywnie zarządza skalą i charakterem zapotrzebowania, umożliwi bardziej wydajny, bezpieczny i tańszy system”. Nazwał usługę związaną z elastycznością popytu „rozważną odpowiedzią” na kryzys energetyczny.

