Rok podatkowy 2023/2024 w Wielkiej Brytanii: Do jakiej kwoty nie zapłacimy podatku?

Do jakiej kwoty w roku podatkowym 2023/2024 nie zapłacimy w Wielkiej Brytanii podatku dochodowego? Co jeszcze czeka nas w tym roku w systemie podatkowym? Oto najważniejsze informacje, które bezpośrednio dotyczą Twoich dochodów.

Rok podatkowy 2023/2024 nie przyniesie większych zmian w podatkach

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego, dlatego wraz ze zbliżaniem się nowego roku podatkowego 2023/2024 warto jest się zapoznać z najważniejszymi regulacjami dotyczącymi naszych dochodów. Przez wiele lat w Wielkiej Brytanii regularnie rosła kwota wolna od podatku, a także poszczególne progi podatkowe. Jednak w nadchodzącym roku podatkowym 2023/2024 kwota wolna od podatku pozostanie na takim samym poziomie - £12 570. W listopadzie zeszłego roku kanclerz skarbu Jeremy Hunt ogłosił przy okazji prezentowania jesiennego budżetu, że kwota, do której Wyspiarze nie będą zobowiązani płacić podatku dochodowego zostanie zamrożona do, bagatela, kwietnia 2028 roku! To niestety kiepska informacja przy obecnym poziomie inflacji, która wywiera presję na wzrost wynagrodzeń.







Zgodnie z oczekiwaniami rząd Rishiego Sunaka nie podwyższył również na nadchodzący rok podatkowy progów podatkowych.

Kwota wolna od podatku w UK

Kwota wolna od podatku to określona ustawowo wielkość dochodu, która nie jest objęta podatkiem dochodowym. W nadchodzącym roku podatkowym kwota wolna w UK wyniesie £12 570, czyli tyle samo, ile wyniosła w latach 2022/2023 i 2021/2022. W latach 2020/2021 i 2019/2020 nieopodatkowany był dochód do £12 500, a we wcześniejszych latach kwoty te wynosiły: £11 850, £11 500, £11 000 i £10 600. Wiadomo jednak, że teraz, po okresie pandemii i daleko idących transferów pomocowych w trakcie lockdownów, kwota wolna od podatku ma pozostać w UK zamrożona do kwietnia 2028 roku.

Należy też dodać, że kwota wolna od podatku nie dla wszystkich jest taka sama. Chodzi tu przede wszystkim o małżeństwa, w których małżonkowie mogą dokonywać transferu kwoty wolnej. Jeden z partnerów może przenieść część swojej niewykorzystanej kwoty wolnej na współmałżonka.

Poza tym na specjalne traktowanie w tym względzie mogą też liczyć pracujące osoby niewidome.

Wreszcie osoby, które osiągną w ciągu roku dochody wyższe niż £125 140, nie skorzystają z kwoty wolnej. Osoby z takimi dochodami zapłacą podatek dochodowy od wszystkich swoich zarobków, czyli mówiąc wprost, od pierwszego zarobionego w ciągu roku funta. Natomiast osoby, których dochód jest niższy niż £125 140, ale które przekroczą £100 000, skorzystają z kwoty wolnej, która będzie zmniejszana o £1 za każde dodatkowe £2 dochodu.

Jak obliczana jest zaliczka na podatek dochodowy?

Na potrzeby obliczenia zaliczki na podatek osobom pracującym przypisywane są kody podatkowe. Osoby zatrudnione na etacie otrzymują pensję już po odliczeniu podatku przez księgowego. I tak osoby zarabiające do £12 570 lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego, a po przekroczeniu tej kwoty, do wysokości £50 270, zapłacą podstawową stawkę podatku dochodowego w wysokości 20 proc. Dochód w wysokości £50 271 i wyższy będzie podlegał opodatkowaniu według stawki 40 proc., a dochody powyżej £125 140 będą objęte stawką 45 proc. Przypomnijmy, że najwyższy próg podatkowy w roku 2022/2023 wynosił £150 000.

Progi podatkowe pozostaną zamrożone na dłużej?

Do dziury w brytyjskich finansach publicznych doprowadziły zarówno przeróżne programy pomocowe z czasów pandemii Covid-19, jak i dotowanie gospodarstw domowych w związku z galopującą na Wyspach inflacją. Jesienią zeszłego roku dziura w finansach szacowana była przez ekspertów the Resolution Foundaton na £40 mld. Jeremy Hunt i Rishi Sunak zdecydowali się zamrozić kwotę wolną od podatku do 2028 roku, zmieniając tym samym wcześniejszą w tym względzie decyzję rządu Borisa Johnsona, zgodnie z którą kwota wolna miała pozostać zamrożona do 2026 roku. Jednocześnie rząd obniżył stawkę ubezpieczenia społecznego National Insurance Contributions do 12 proc. powyżej £12 570 i do dodatkowych 2 proc. od dochodów powyżej £50 271.

Jesienią zeszłego roku Rishi Sunak udzielił dziennikarzom ważnego wywiadu w drodze na szczyt największych gospodarek świata G20 w Indonezji, mówiąc, że zadaniem jego rządu jest ustabilizowanie finansów publicznych – zwłaszcza po gwałtownej reakcji rynków na mini-budżet ogłoszony przez Kwasiego Kwartenga z końcem września, który przewidywał obniżenie podatków w wysokości £45 mld. Premier zaznaczył wówczas, że jest świadomy złej sytuacji w kraju, gdzie PKB skurczył się o 0,2 proc., co było oznaką początku recesji. Ale też Sunak podkreślił, że Wielka Brytania musi „spełniać oczekiwania rynków międzynarodowych”, a rząd musi teraz położyć solidne fundamenty pod wzrost gospodarczy, aby w przyszłości można było obniżyć podatki. - Częścią naszej pracy jest nie tylko przywrócenie stabilności systemu, co zrobimy, ale także stworzenie podstaw dla odbudowy i wzrostu gospodarki. W ten sposób będziemy mogli z czasem obniżyć podatki i wspierać usługi publiczne - doprecyzował premier.



Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Gospodarstwa domowe zostaną od kwietnia mocno uderzone po kieszeni. Przeciętna rodzina straci nawet £700 w ciągu roku

Ile trzeba zarabiać w PL po powrocie z UK, aby móc żyć na „normalnym” poziomie?

Brytyjczyk nasłał komorników na Wizz Air. Wściekł się, gdy przez wiele miesięcy nie odzyskał pieniędzy za odwołane przez przewoźnika loty

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!