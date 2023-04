Sąsiedzi muszą zburzyć swoje ogrodzenia, bo council twierdzi, że są „zbyt wysokie”

Sąsiedzi mogą zostać wezwani do sądu, jeśli nie zastosują się do upomnienia.

Wielu sąsiadom w Lliswerry, w Newport nakazano zburzenie przy swoich domach ogrodzeń, które mają więcej niż metr wysokości,, gdyż władze lokalne uważają, że są one „zbyt wysokie” i naruszają obowiązujące przepisy. Council zagroził nawet pozwaniem sąsiadów do sądu.

Co najmniej czterem właścicielom domów w Lliswerry, w Newport władze lokalne groziły w ubiegłym roku sądem, jeśli nie zburzą swoich ogrodzeń. Powód? Okazuje się, że według obowiązujących przepisów, są one zbyt wysokie.







Council grozi sąsiadom sądem za wysokie ogrodzenia

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli ogrodzenie znajduje się w pobliżu autostrady, wymagane jest pozwolenie na jego budowę w przypadku, gdy ma ono więcej niż metr wysokości.

Jedna z kobiet, które otrzymały list od władz lokalnych, 78-letnia Angela, wymieniła swoje ogrodzenie na nowe w ubiegłym roku, ale nie miała pojęcia, że jej inny sąsiad już jest uwikłany w długotrwałą kłótnię z councilem. Powiedziano jej teraz, że musi wymienić swoje ogrodzenie na takie, które będzie o połowę niższe – podaje „Wales Online”.

Angela, która niedawno doszła do siebie po dwóch atakach serca, powiedziała:

- Tuż przed grudniem otrzymałam pierwszy list i oczywiście, kiedy go zobaczyłam, bardzo się zdenerwowałam. W liście napisano, że zgodnie z prawem ogrodzenie nie powinno zostać wzniesione i że potrzebuję pozwolenia. Odebrałam to osobiście. Jakby to ludzie na mnie narzekali. Wszystkich moich sąsiadów tutaj znam bardzo dobrze i boli mnie myśl, że coś takiego mogło się wydarzyć. Poszłam i zapytałam każdą osobę o ogrodzenie, a oni powiedzieli: „Nie, nie ma z tym problemu Ang. Jest naprawdę super.”

„Skąd ja wezmę na to pieniądze?”

78-letnia kobieta, która w ubiegłym roku zainwestowała w nowe ogrodzenie, jest przerażona tym, że musi je zburzyć i postawić nowe.

- Zanim postawiłam ogrodzenie, miałam tam ogromne drzewo iglaste, które rozrosło się szeroko i idący chodnikiem ludzie musieli wychodzić na drogę, aby uniknąć uderzenia przez krzaki. Pomyślałam: „Cóż, to jest śmieszne, muszę coś z tym zrobić ”. Kierowcy samochodów zjeżdżających z autostrady również musieli wychylać się mocno, aby zobaczyć coś przez drzewa iglaste. Szczerze mówiąc, myślałam, że ktoś zginie, więc musiałam coś z tym zrobić. Myślę, że usunięcie tego ogrodzenia będzie mnie teraz kosztować dużo pieniędzy. Skąd ja, u licha, wezmę na to pieniądze? – powiedziała przerażona 78-latka.

Radny mówi, że to nie ma sensu

Przychodząc z pomocą przerażonym mieszkańcom, radny Allan Morris powiedział, że groźby ze strony władz lokalnych „nie mają sensu”.

- Płoty nie wyglądają źle, gdyby ktoś zrobił ogrodzenie ze skrzynek, to można by było zrozumieć. Gdyby ludzie skarżyli się do nas, zrozumielibyśmy to, ale nikt do nas nie przyszedł. To nie ma sensu – powiedział radny.

- Mówimy o tym, że council nie opróżnia pojemników na śmieci co kilka tygodni, ale jest gotowy wydać pieniądze, podejmując w ten sposób działania prawne przeciwko ludziom z ogrodzeniami, które przyciągają bardzo niewiele skarg – dodał mężczyzna.

Jak council zareagował na skargi?

Rzecznik councilu wypowiedział się w sprawie ogrodzeń i wezwań do ich zburzenia: „Władze lokalne miasta Newport są prawnie zobowiązane do zbadania skarg w związku z naruszeniem przepisów dotyczących planowania i, jeśli to konieczne, do podjęcia działań, w tym także doręczenia zawiadomień o wydaniu nakazu.

Zawiadomienia o wydaniu nakazu zostały doręczone dwóm nieruchomościom w rejonie Lliswerry po otrzymaniu skarg dotyczących niezatwierdzonych ogrodzeń. Coucil otrzymał wówczas dużą liczbę skarg w sprawie różnego rodzaju sposobów ogradzania granic nieruchomości w okolicy. Każdy przypadek został zbadany, ale tylko w czterech stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących planowania. W rezultacie w każdej sprawie doręczono zawiadomienia o nakazie. Formalne działanie jest ostatecznością, gdy negocjacje nie doprowadziły do rozwiązania problemu naruszenia kontroli planowania”.

