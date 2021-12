Nawet 40 000 funtów na start dla nowych kierowców HGV. Rząd UK kusi potencjalnych dostawców

Fot. Getty

Nowi kierowcy HGV mogą liczyć na spory zastrzyk gotówki „na start”. Brytyjskie władze oferują szkolenia i wysokie pensje potencjalnym pracownikom, którzy zdecydują się na pracę w sektorze transportowym. Kto może skorzystać i na jakich zasadach?

Ministerstwo Edukacji ogłosiło szeroko zakrojony program, wspierający potencjalnych kierowców HGV w rozpoczęciu pracy. Osoby, które myślą o pracy kierowcy samochodu ciężarowego w UK, mogą ubiegać się o udział w rządowym programie, oferującym pomoc finansową w zakresie przebranżowienia, podniesienia lub odświeżenia kwalifikacji zawodowych, a także znalezienia pracy.

Nawet 40 000 funtów na start dla nowych kierowców HGV

Dofinansowane zostaną między innymi specjalistyczne szkolenia dla przyszłych kierowców, a także kursy odświeżające zdobyte już w przeszłości kwalifikacje, które zwykle są dość kosztowne. Teraz, dzięki rządowemu programowi, kursy dające odpowiednie uprawnienia zawodowe dla kierowców HGV w UK, będą dostępne dla szerszego grona osób zainteresowanych pracą w transporcie.

W dofinansowanych przez rząd szkoleniach, organizowanych przez Driver Academy Group (DAG), może wziąć udział łącznie 2160 osób, które ukończyły 19 lat i posiadają przynajmniej zwykłe prawo jazdy. Ponadto, jak podkreśla DAG, pomoc ma być skierowana szczególnie do grup, które z różnych względów zazwyczaj mają utrudniony dostęp do pracy w branży transportowej, czyli m.in. do osób młodych, pochodzących z mniejszości etnicznych, a także do kobiet.

W ramach rządowego programu, osoby które przejdą szkolenie, otrzymają także pomoc w znalezieniu pracy. Na start wykwalifikowani kierowcy będą mogli liczyć nawet na 40 tys. funtów wynagrodzenia. Ci którzy podejmą się pracy przy transporcie towarów niebezpiecznych, będą mogli liczyć nawet na wyższe pensje. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółami i składać aplikacje na stronie www.hgv.academy.