Oto, w jakich rejonach UK kryzys związany z brakiem kierowców ciężarówek jest najbardziej dotkliwy

Nie tylko Brexit, ale także spowodowany pandemią przestój w egzaminach na prawo jazdy na samochody ciężarowe, a także starzejący się pracownicy przechodzący na emeryturę - to jedne z przyczyn kryzysu. Są jednak rejony dotknięte nim bardziej niż inne na Wyspach.

Niedobór kierowców ciężarówek spowodował wzrost liczby wakatów w całej Wielkiej Brytanii w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. Przy czym pewne rejony ucierpiały szczególnie z tego powodu.

Gdzie kryzys jest największy?

Ze względu na obawy o dostawy żywności i paliwa brytyjski rząd wprowadza tymczasowe wizy dla 5 000 kierowców cystern z paliwem i ciężarówek z żywnością. Niestety zgodnie z szacunkami Road Haulage Association (RHA) – na Wyspach brakuje aż 100 000 kierowców samochodów ciężarowych.

Z kolei dane Recruitment and Employment Confederation (REC) ujawniają, w których rejonach kraju kryzys z tym związany jest największy.

Ogólnie liczba wakatów w Wielkiej Brytanii wzrosła prawie o jedną trzecią w porównaniu z okresem sprzed pandemii – z 5 500 w lutym 2020 do 7 200 w sierpniu tego roku. Wśród rejonów, w których poszukiwanych było co najmniej 50 pracowników w sierpniu, znalazło się Norfolk – tam wzrost zapotrzebowania na kierowców ciężarówek był największy.

W Walii liczba ofert pracy prawie potroiła się w tym okresie – wzrosła ze 196 do 567. Podobny jak w Norfolk wzrost zapotrzebowania na kierowców zaobserwowano w rejonie Central Bedfordshire – z 30 ofert pracy w lutym do 79 w sierpniu, a w Cumbrii z 21 do 54.

Co ciekawe spadek nastąpił w rejonie North Yorkshire (z 84 do 54), Hertfordshire (spadek o 19 proc.), Buckinghamshire (z 59 do 52) i Leeds (ze 117 do 111).

Z kolei dane ONS pokazują, że w Wielkiej Brytanii pracowało około 313 000 kierowców ciężarówek w ostatnim kwartale 2019 roku. Oznacza to spadek o 11 proc. do 278 218 w ciągu ostatniego kwartału 2020 roku.

Rejony, w których brakuje największej liczby kierowców

Oto rejony Wielkiej Brytanii, w których brak kierowców ciężarówek jest największy:

- Walia: 196 wakatów w lutym 2020 i 567 wakatów w sierpniu 2021 – wzrost o 189,3 proc.

- Północna Walia: 49 wakatów w lutym 2020 i 130 wakatów w sierpniu 2021 – wzrost o 165,3 proc.

- Central Bedfordshire: 30 wakatów w lutym 2020 i 79 w sierpniu 2021 – wzrost o 163,3 proc.

- Cumbria: 21 wakatów w lutym 2020 i 54 wakaty w sierpniu 2021 – wzrost o 157,1 proc.

- Black Country: 134 wakatów w lutym 2020 i 334 wakaty w sierpniu 2021 – wzrost o 149,3 proc.

- Worcestershire: 63 wakaty w lutym 2020 i 155 wakatów w sierpniu 2021 – wzrost o 146 proc.

- Somerset: 58 wakatów w lutym 2020 i 201 wakatów w sierpniu 2021 – 145,1 proc.

- Sussex: 58 wakatów w lutym 2020 i 127 wakaty w sierpniu 2021 – wzrost o 119 proc.

- Coventry: 48 wakatów w lutym 2020 i 98 w sierpniu 2021 – wzrost o 104,2 proc.

- północne i północno-wschodnie Lincolnshire: 77 wakatów w lutym 2020 i 154 wakaty w sierpniu 2021 – wzrost o 100 proc.