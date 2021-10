Czy kobieta może być kierowcą ciężarówki? 22-letnia Brytyjka obala stereotypy na temat pracy w transporcie

Fot. Getty, TikTok/@beckygiles

Czy młoda kobieta może być kierowcą HGV? 22-letnia Brytyjka, pracująca jako kierowca ciężarówki dla firmy w Northamptonshire, podbija internet, zachęcając inne kobiety do podjęcia pracy w sektorze transportu w UK. Jej posty stają się hitem internetu.

Becky Giles od czterech lat pracuje jako kierowca HGV w Wielkiej Brytanii. Młoda kobieta jest zatrudniona w należącej do jej rodziny firmie, zajmującej się transportem w sektorze rolnym w Desborough w hrabstwie Northamptonshire. Od jakiegoś czasu 22-latka prowadzi TikToka, na którym pokazuje, jak wygląda życie młodej kobiety pracującej jako kierowca ciężarówki w UK.

Kobieta jako kierowca ciężarówki w UK

Swoimi inspirującymi postami Becky przyciągnęła na TikToku prawie 150 000 fanów. A ponieważ nie jest tajemnicą, że obecnie branża transportowa w UK znajduje się w kryzysie z powodu niedoboru kierowców, na swoim TikToku 22-latka obala mity, dotyczące zawodu kierowcy HGV.

Becky Giles łamiąc stereotypy pokazuje, że można być zwyczajną kobietą, a jednocześnie kierować ciężarówkami i rozwozić po kraju duże dostawy różnych towarów. Dodatkowo, Becky pokazuje, że w branży transportowej jest też miejsce dla ludzi młodych i że praca za kółkiem wielkiej ciężarówki może być bardzo atrakcyjna również dla nich. Poniżej dwa przykładowe posty z TikToka Becky Giles - więcej można znaleźć bezpośrednio na jej profilu:

Problem niedoboru kierowców HGV na Wyspach

Co ciekawe, 22-latka wcale nie ukrywa, że założyła konto na TikToku specjalnie dlatego, by zachęcać młodych mieszkańców UK, a szczególnie kobiety, do próbowania swoich sił w pracy za kierownicą ciężarówki. Jest to o tyle ważne przesłanie, że kierowców HGV wciąż dramatycznie brakuje w UK, a według informacji portalu iNews, kobiety stanowią w tym zawodzie zaledwie 1 proc. pracowników.

Najnowsze dane z Office for National Statistics pokazują, że w ciągu ostatnich czterech lat z Wielkiej Brytanii „zniknęło” niemal 53 000 pracowników sektora transportowego. Szacuje się, że obecnie w UK wciąż brakuje około 100 000 kierowców HGV. Przedstawiciele brytyjskiego przemysłu ostrzegają, że problem niedoboru kierowców HGV, który pogłębił się w UK na skutek Brexitu i pandemii, zbiera coraz gorsze żniwo na Wyspach.