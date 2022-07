Najtańsze paliwo w UK - gdzie można je zatankować i ile kosztuje?

Jaka jest cena (rzekomo!) najtańszego paliwa w Wielkiej Brytanii i gdzie można je znaleźć? Na jakie oszczędności można liczyć?

Gdzie w UK można kupić najtańsze paliwo? Według informacji brytyjskich mediów najmniej za zalanie baku do pełna zapłacimy w hrabstwie Devon. Konkretnie, na jednej ze stacji Shell w Trago Mills w Newton Abbot, gdzie jeden litr benzyny bezołowiowej kosztuje "tylko" 169,9 pensa. Obecnie, średnia krajowa według danych pochodzących z RAC sięga 190,65, więc oszczędności sięgają 20 pensów na litrze. Całkiem nieźle! Oznacza to, że możliwe jest napełnienie przeciętnego, 55-litrowego baku w samochodzie rodzinnym za mnie, niż 100 funtów. Dodajmy, że ceny oleju napędowego również całkiem niskie. Średnia krajowa wynosi 198,42 pensa, a na rzeczonej stacji - 181,9 pensa.

Ceny paliw w UK - gdzie zatankujemy najtaniej?

Dla porównania, jeszcze w czerwcu pisaliśmy o rzekomo "najdroższej" stacji paliw w UK. Horrendalnie wysokie ceny za paliwo zostały ustalone na stacji Gulf przy Sloane Avenue w londyńskim South Kensington. Prawie miesiąc temu za litr benzyny trzeba na niej zapłacić 238,9 pensów, a za olej napędowy - 249,9p. Nie trzeba dodawać, że było to powyżej średnich krajowych. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: "Rekordowe ceny paliw w UK - stacja w Londynie sprzedaje benzynę za 238,9p za litr".

Przypomnijmy, w czerwcu 2022 roku mieliśmy do czynienia z kolejnymi wzrostami cen paliw w Wielkiej Brytanii. Przeciętna cena benzyny wzrosła z poziomu 174.8p o 16,6 pensa do 191.4p za litr. Z kolei cena oleju napędowego poszła w górę 15,6 pensa i osiągnęły poziom 199,1 pensa. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "W czerwcu 2022 odnotowano rekordową miesięczną podwyżkę cen benzyny" i do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły.

Brytyjscy dziennikarze chwalą się, że znaleźli "najtańszą" stację w kraju

Analitycy branży motoryzacyjnej z RAC krytykują stacje paliw przy supermarketach za trzymanie cen na wysokich poziomach. Obecnie mamy do czynienia ze spadkami cen hurtowych zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Nie da się w żaden sposób uzasadniać rekordowo wysokich cen paliw na stacjach. RAC apeluje do detalistów, aby je w odpowiedni sposób obniżyli. Zwrócono uwagę, że obecny kryzys kosztów utrzymania jest dotkliwie odczuwany przez gospodarstwa domowe, które są uzależnione od swoich pojazdów.

