Mieszkańcy UK kupują tańsze jedzenie z powodu rosnącej inflacji. Spadła sprzedaż niektórych alkoholi

Fot. Getty

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii przestawiają się na tańsze produkty spożywcze z powodu wzrostu kosztów życia. Czego konkretnie kupują teraz więcej, a czego mniej? Zobacz najnowsze dane z brytyjskiego rynku.

Badacze z NielsenIQ przeanalizowali sytuację na rynku spożywczym w UK w ciągu czterech tygodni licząc do 18 czerwca. Jak się okazuje, rośnie sprzedaż tańszych opcji żywieniowych, a spada - towarów bardziej luksusowych.

Które produkty spożywcze kupowane są częściej, a których sprzedaż spadła?

Co konkretnie mieszkańcy UK zaczęli ostatnio kupować częściej, a co rzadziej? Jak wskazuje analiza opublikowana prze agencję Reuters, we wskazanym wyżej okresie wzrosła w UK sprzedaż takich produktów spożywczych jak:

suchy makaron (wzrost o 31 proc.)

mrożony drób (wzrost o 12 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej)

ryż i produkty zbożowe (wzrost o 11 proc.)

fasola w puszkach i dania z makaronem (wzrost o 10 proc.)

gotowe sosy/buliony i konserwy mięsne (wzrost o 9 proc.).

Spadek odnotowano z kolei w przypadku alkoholi, przede wszystkim piwa, wina i napoje spirytusowe (spadek o 9,7 proc.).

Ponadto, analiza pokazuje, że ogółem 15 proc. brytyjskich gospodarstw domowych już zaczęło stosować wyraźne ograniczenia zakupowe. W przypadku 25 proc. z tej grupy, z zakupów całkowicie wyłączane są określone produkty, natomiast 28 proc. gospodarstw z tej grupy decyduje się coraz częściej na zakupy w tańszych supermarketach, w głównie chodzi o Lidl i Aldi.

