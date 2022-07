5 września poznamy nazwisko nowego premiera UK - oto harmonogram wyborów lidera Partii Konserwatywnej

Wszystko, co powinniście wiedzieć o wyborach nowego lidera torysów

Znamy już wszelkie szczegóły dotyczące procedury wyłaniania lidera Partii Konserwatywnej, a w efekcie także premiera Wielkiej Brytanii. 1922 Committee zdecydował o przyspieszyć rywalizację o przywództwo u torysów.

Nazwisko nowego szefa rządu mamy poznać już 5 września 2022. Władze partii, która sprawuje rządy w Wielkiej Brytanii podjęły decyzję o przyspieszeniu wewnętrznych wyborów w ich początkowej fazie. Aby zgłosić się do rywalizacji w pierwszej rundzie, konieczne będzie zdobycie poparcia nie ośmiu posłów Partii Konserwatywnej, ale aż 20. Z kolei, aby przejść do kolejnego etapu, potrzebne będzie poparcie ze strony przynajmniej 30 torysów. Poszczególnym kandydatom zostały postawione wyższe wymagania, co ma sprawić, że początkowe "głosowania" wśród posłów odbędą się szybciej i sprawniej.

Oto, jak będzie wyglądał harmonogram wyborów lidera Partii Konserwatywnej:

Wtorek 12 lipca 2022 roku - o godzinie 18:00 czasu BST lista kandydatów zostanie zamknięta. Aby znaleźć się na liście trzeba zdobyć poparcie 20 posłów Partii Konserwatywnej.

Środa 13 lipca 2022 roku - pierwsza tura głosowania wśród torysów. Kandydat, aby przejść do dalszej fazy musi zdobyć 30 głosów poparcia od posłów Partii Konserwatywnej. Polityk z mniejszą ilością głosów odpada z rywalizacji.

Czwartek 14 lipca 2022 roku - prawdopodobny termin drugiej tury głosowania, w ramach której eliminowani będą kolejny kandydaci, aż zostanie ich tylko dwóch, którzy przejdą do "finału".

Poniedziałek 18 lipca 2022 roku - prawdopodobna data trzeciej tury głosowania, jeśli w ramach drugiej tury nie zostanie wyłoniony zwycięzca.

Czwartek 21 lipca 2022 roku - ostateczny termin wyłonienia dwóch kandydatów. Po tym, jak poznamy ich nazwiska, odbędzie się korespondencyjne głosowanie wśród wszystkich członków Partii Konserwatywnej.

Poniedziałek 5 września – ogłoszenie nazwiska zwycięzcy, lider Partii Konserwatywnej, któremu królowa powierzy zadanie sformowania nowego rządu.

Do tej pory jedenastu kandydatów zgłosiło się do wyścigu o przejęcie schedy po Borisie Johnsonie. W tym gronie brakuje Bena Wallace`, ministra obrony narodowej, który uchodził za zależnego faworyta do objęcia stanowiska premiera. Inny bardzo ważny i wpływowy polityk torysów, Jacob Rees-Mogg, również nie weźmie udziału w wyborach. Jak tłumaczył na łamach "Telegrapha", chce "jednoczyć, a nie dzielić" prawą stronę sceny politycznej w UK. Wciąż nie wiadomo czy w walce weźmie udział szefowa Home Office, Priti Patel, która także uchodzi za jedną z najważniejszych postaci Partii Konserwatywnej.

Który kandydat ma największe szanse na zwycięstwo?

Jak dotąd wybory zostały zdominowane przez kwestię podatkowe, a prawie wszyscy kandydaci zadeklarowali obniżki podatków.

Jak podaje "Guardian" Rishi Sunak może liczyć na poparcie prawie 40 torysów, Penny Mordaunt na 24, Suella Braverman - 12, a Grant Shapps - ośmiu. Były kanclerz oficjalnie rozpocznie swoją kampanię we wtorek, w dniu dzisiejszym i zaatakuje obietnice swoich rywali w zakresie obniżenia podatków. Według Sunaka takie podejście będzie napędzać rosnącą inflację. "Potrzebujemy powrotu do tradycyjnych konserwatywnych wartości ekonomicznych – a to oznacza uczciwość i odpowiedzialność, a nie bajki" - deklaruje.



