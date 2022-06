Rekordowe ceny paliw w UK - stacja w Londynie sprzedaje benzynę za 238,9p za litr

Na jednej z londyńskich stacji ceny paliw osiągnęły iście rekordowe poziomy - za litr benzyny trzeba na niej zapłacić 238,9 pensów, a za olej napędowy - 249,9p. To znacznie powyżej średnich cen w całym kraju.

Tak horrendalne ceny za paliwo zostały ustalone na stacji Gulf przy Sloane Avenue w londyńskim South Kensington. Oczywiście, mamy do czynienia z bardzo ekskluzywną dzielnicą brytyjskiej dzielnicy, położoną w środkowej części miasta, na terenie gminy Royal Borough of Kensington and Chelsea, więc wysokie ceny w jakiś sposób są uzasadnione, ale czy to przypadkiem nie przesada? Jak donosi dziennikarz BBC Radio London, koszt zatankowania jednego litra benzyny jest aż o 57 pensów wyższy od średniej ceny za to paliwo w skali całej Wielkiej Brytanii, a w przypadku oleju napędowego różnica ta sięga 61.85 pensów. Koszt zalania do pełna baku w przeciętnym, rodzinnym samochodzie z łatwością przekroczy kwotę 120 funtów, jeśli ktoś zdecydowałby się na zatankowanie na tej stacji.

Dziennikarze BBC, którzy sprawdzili ceny na tej stacji, zapytali jednego z jej klientów o odczucia w tej sprawie. Na udzielenie komentarza dla mediów zgodził się mężczyzna o imieniu Tony, który zatankował osiem litrów ropy. Płacąc aż 20 funtów (!!!) za paliwo przyznał, że stacja przy Sloane Avenue jest jedną z najdroższych w Londynie. Dodał również, że niepokoją go dalsze wzrosty cen paliw.

Horrendalne ceny za paliwo na stacji Gulf w South Kensington

Powszechnie uważa się, że stacja Gulf w South Kensington jest jedną z najdroższych - jeśli po prostu nie najdroższą! - stacji w całej Wielkiej Brytanii. "W Wielkiej Brytanii jest około 8000 stacji benzynowych, więc trudno jednoznacznie stwierdzić, gdzie jest najdroższa benzyna" - komentował Jack Cousens, szef ds. polityki drogowej w AA, cytowany przez portal "Metro".

"W tej chwili sytuacja jest niestabilna. Ceny rosną jak rakieta i spadają jak piórko. Liczymy na to, że ceny będą bolesne jeszcze przez pewien czas, ustabilizują się i bardzo powoli zaczną znowu opadać" - dodawał Cousens. "Dużo dyskutowaliśmy na temat tego czy średnia krajowa dobije do poziomu 2 funtów za litrów, ale nie sądzę, żeby do tego doszło" - podsumowywał.

Czy to najdroższa stacja paliw w UK?

Przypomnijmy również, iż w czwartek 9 czerwca 2022, koszt napełnienia 55-litrowego baku wyniósł £100,27. To był prawdziwy „czarny dzień” dla kierowców, jak przyznają eksperci, w tym rzecznik RAC ds. paliw Simon Williams. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artyule pod tytułem: "Koszt zatankowania do pełna standardowego samochodu w UK przekroczył psychologiczną barierę £100. A to nie koniec podwyżek".

Dodajmy również, iż rosnące ceny benzyny i ropy z pewnością przyczyniły się do ​​wzrostu liczby kierowców próbujących odjechać bez uprzedniego płacenia za zatankowane paliwo. Jak wynika z najnowszych danych, dziennie dochodzi do trzech prób takich kradzieży na jednej stacji. Dane z Forecourt Eye pokazują, że w okresie od stycznia do maja 2022 roku liczba zgłoszeń tego typu wzrosła o 39%. Więcj o tym przeczytacie w tekście: "Tankują i odjeżdżają - rośnie liczba przypadków prób kradzieży paliwa ze stacji".



