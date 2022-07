W czerwcu 2022 odnotowano rekordową miesięczną podwyżkę cen benzyny

Kolejny miesiąc, kolejna podwyżka cen paliw w Wielkiej Brytanii i kolejny rekord pobity - w czerwcu 2022 roku przeciętna cena benzyny wzrosła z poziomu 174.8p o 16,6 pensa do 191.4p za litr, według danych RAC.

W zeszłym miesiącu mieliśmy do czynienia z najwyższym wzrostem cen paliw w skali miesiąca w UK od roku 2000. Według analiz RAC średnia cena jednego litra benzyny w UK w czerwcu sięgnęła 191,4 pensa (wzrost o 16,6 pensa miesiąc do miesiąca). Koszt zatankowania do pełna przeciętnego, 55-litrowego baku w samochodzie rodzinnym wzrósł o 9 funtów. Z kolei, przeciętna cena oleju napędowego poszła w górę 15,6 pensa i osiągnęły poziom 199,1 pensa. Niestety, jak wynika z prognoz RAC w niedalekiej przyszłości czekają nas kolejne podwyżki. W lipcu będzie podobnie, jak w czerwcu i ceny pójdą w górę. Głównym powodem tej sytuacji jest oczywiście wojna na Ukrainie i zwiększony popyt na ropę.

Paliwo w UK znowu idzie w górę

"Trudno jest zrozumieć tempo wzrostu cen paliwa w ciągu ostatnich czterech tygodni. Nie było dnia w czerwcu, aby ceny benzyny nie wzrosły, mimo że na rynku hurtowym nie rosną one w takim samym tempie" - zwracał uwagę Simon Williams, rzecznik RAC, cytowany przez portal "Sky News". "Nie ma wątpliwości, że kierowcy są narażeni na nieuczciwe oferty w czasie, gdy kryzys kosztów utrzymania jest coraz bardziej odczuwalny".

W sumie, średnie ceny paliwa wzrosły o około 27 pensów za litr benzyny i 21 pensów za litr oleju napędowego od czasu, gdy były kanclerz Rishi Sunak wprowadził w marcu obniżkę "fuel duty" o 5 pensów.

W czerwcu 2022 roku padł kolejny rekord

Przypomnijmy, właśnie w czerwcu 2022 na Wyspie odnotowaliśmy "czarny dzień". Wówczas, koszt napełnienia 55-litrowego baku wyniósł £100,27, przebijając psychologiczną barierę stu funtów. Niestety, jak zaznaczają eksperci, rosnące ceny paliwa jeszcze bardziej napędzają inflację.

"Z badań RAC wynika, że aż osiem na 10 osób jest uzależnionych od swoich samochodów i wiele z nich musi się teraz zastanawiać, czy pojawi się dalsze wsparcie finansowe ze strony rządu" - zwracał uwagę Williams.

