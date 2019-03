Mniej niż 20 proc. Brytyjczyków wierzy jeszcze w to, że Theresa May może doprowadzić do podpisania dobrego porozumienia z UE

Fot. Getty

Opinia publiczna jeszcze nigdy nie była tak krytyczna w stosunku do Theresy May i sposobu, w jaki pracuje ona nad wyprowadzeniem Wielkiej Brytanii z UE. Najnowszy sondaż pokazał, że mniej niż 20 proc. Brytyjczyków wierzy jeszcze, że Theresa May będzie w stanie podpisać z Unią Europejską dobre porozumienie o wyjściu.

Badanie Ipsos MORI dla dziennika „London Evening Standard” potwierdziło dokładnie to, o czym w środę wieczorem Theresa May mówiła w swoim orędziu do narodu – że Brytyjczycy są zmęczeni Brexitem oraz że większość z nich nie wierzy już, iż Wielka Brytania wyjdzie z całej sytuacji z twarzą. Sondaż pokazał, że mniej niż 1 Brytyjczyk na 5 wierzy w to, że Theresa May zdoła jeszcze uzyskać w Brukseli istotne ustępstwa i że podpisze bardziej korzystną dla UK umowę wyjścia ze Wspólnoty.

A oto szczegółowe wyniki badania:

86 proc. Brytyjczyków nie jest zadowolonych ze sposobu, w jaki rząd zarządza krajem, w tym aż 7 na 10 wyborców Partii Konserwatywnej;

65 proc. badanych nie jest rada z działań podejmowanych przez Theresę May, co oznacza spadek o 7 pkt. proc. w porównaniu do zeszłego miesiąca. Niezadowolony z jej rządów jest co trzeci wyborca Partii Konserwatywnej;

Blisko 2/3 ankietowanych odpowiedziało, że według nich Theresa May nie wykonała dobrze swojej pracy w zakresie Brexitu – i jest to o kilkanaście pkt. proc. więcej, niż rok temu. Jednocześnie aż 85 proc. badanych uważa, że rząd jako całość zawiódł w sprawie Brexitu – czyli o 4 pkt. proc. więcej, niż w roku ubiegłym;

48 proc. respondentów uważa, że jeśli dojdzie do twardego Brexitu, to będzie to wina rządu. To aż o 13 proc. osób więcej, niż rok wcześniej. Jednocześnie tylko 32 proc. badanych uważa, że gdyby spełnił się scenariusz no-deal, to winna byłaby Unia Europejska;

Tylko 18 proc. badanych wierzy jeszcze w pomyślne doprowadzenie Brexitu do końca i podpisanie przez Theresę May dobrej umowy z UE (nie wierzy w to 79 proc. respondentów). W zeszłym roku o osiągnięciu dobrego porozumienia ze Wspólnotą przekonanych było 37 proc. Brytyjczyków, a nie wierzyło w to tylko 59 proc.



