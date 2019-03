Brexitowa panika: Mężczyzna kupił 144 rolki papieru toaletowego na wypadek twardego Brexitu

Fot: Facebook, Getty

Juliet East wstawiła na Twittera zdjęcie zakupów, jakie jej mąż zrobił jednorazowo w supermarkecie. Zakupy zawierały m.in. 144 rolki papieru toaletowego i ponad 50 puszek żywności. W komentarzu kobieta stwierdziła, że jej mąż "oszalał".

Mężczyzna miał najpierw zapoznać się z krążącymi tu i ówdzie listami produktów, których zapasy należy zrobić przed Brexitem, a następnie złożył zamówienie w Tesco o wartości 658,29 GBP. Jego żona, która pracuje w branży hotelarskiej, przyznała, że zaplanowali z mężem, by zrobić na wszelki wypadek jakieś zapasy, jednak kobieta twierdzi, że ​​nie powiedziała mu dokładnie, ile czego ma kupić dla pięcioosobowej rodziny i gdy zobaczyła efekt jego zakupów "nie mogła uwierzyć" w to co widzi.

- "Nie sądziłam, że zamierza tak dużo kupić" - stwierdziła. - "Po prostu oszalał i kupił mnóstwo wszystkiego. Śmiał się z tej sytuacji, ale powiedział, że nie chce, aby ktokolwiek w internecie myślał, że jest szalony".

Kobieta powiedziała, że ​​zdecydowała się na zrobienie zapasów niektórych produktów, kiedy u niej w pracy zaczęto przygotowywać się do twardego Brexitu: - "To jest coraz bardziej oczywiste, że nikt nie wie, co się dzieje. Wiele z naszych ulubionych potraw pochodzi z zagranicy i nie chcemy, aby zabrakło pewnych produktów. W ten sam sposób ludzie postępują, wypełniając swoje samochody benzyną".

Tweet, w którym Juliet East "delikatnie zakpiła" ze swojego 58-letniego męża, dyrektora w firmie IT, wywołał lawinę komentarzy. Kobieta stwierdziła jednak: - "Jestem ostatnią osobą, która próbowałaby wywołać panikę. Po prostu chcemy się zabezpieczyć".