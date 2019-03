Posłowie wściekli po tym, jak Theresa May oskarżyła ich o doprowadzenie do narodowego kryzysu

Fot. Getty

We wczorajszym orędziu do narodu Theresa May nie oszczędziła parlamentarzystów, którym zarzuciła, że wskutek braku poparcia dla umowy wyjścia doprowadzili do narodowego kryzysu. Na reakcje dotkniętych słowami premier posłów nie trzeba było długo czekać – przemówienie Theresy May nazwali oni „nieodpowiedzialnym”, “haniebnym” i “toksycznym”.

- Jesteście zmęczeni tymi wewnętrznymi walkami, politycznymi gierkami, użyciem tajemnych procedur i tym, że posłowie nie mówią o niczym innym niż o Brexicie, kiedy macie realne obawy dotyczące szkół dla swoich dzieci, publicznej służby zdrowia czy przestępstw popełnianych z użyciem noży. Chcecie, żeby ten etap się wreszcie skończył. Ja się z wami zgadzam i jestem po waszej stronie – w takich słowach zwróciła się wczoraj do narodu Theresa May. W stosunku do parlamentarzystów powiedziała natomiast: - Jak dotąd parlament zrobił wszystko, żeby uniknąć podjęcia decyzji. Wniosek za wnioskiem i poprawka za poprawką były składane, a parlament nie zdecydował nawet, czego chce. Wszyscy parlamentarzyści ochoczo mówili tylko o tym, czego nie chcą. Wciąż [jednak] głęboko wierzę w to, że posłowie znajdą sposób na poparcie umowy, którą wynegocjowałam z UE – umowy, która jest wypełnieniem rezultatu referendum i jest najlepszą umową, jaką można było uzyskać.

Theresa May zwróci się dzisiaj z bezpośrednią prośbą do liderów UE w Brukseli o opóźnienie Brexitu

Orędzie premier May niezwykle surowo ocenił poseł Partii Pracy Wes Streeting. “Długo i poważnie nad tym myślałem, zanim zdecydowałem się o tym powiedzieć, ale Theresa May wie, że posłom z każdej partii w Izbie grozi się śmiercią, czasem nawet pogróżki są bardzo wiarygodne. Jej przemówienie było prowokacyjne i nieodpowiedzialne. Jeśli komukolwiek z nas stanie się krzywda, to ona będzie musiała za to wziąć odpowiedzialność” - napisła poseł na Twitterze.

