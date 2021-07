Matt Hancock planuje powrót do polityki jeszcze w tym roku

Według osób bliskiego otoczenia ex-ministra zdrowia, Hancock chce wrócić do polityki

Matt Hancock (już!) planuje powrót do polityki. Były minister zdrowia, który złożył dymisję w wyniku skandalu związanego z jego romansem z lobbystką Giną Coladangelo jeszcze w tym roku, chce wrócić do życia publicznego.

Jak wynika z ustaleń brytyjskich mediów, były członek gabinetu Borisa Johnsona i główny bohater głośnej afery ostatnich tygodnii ma nadzieję, że jego powrót na brytyjską scenę polityczną będzie miał miejsce jeszcze w tym roku. Hancock zamierza odbudować swoją karierę, która została w zasadzie zrujnowana po tym, jak "The Sun" opublikował zdjęcia świadczące o romansie, w który był uwikłany. Na zdjęciach z kamery udostępnionych przez znany tabloid widać, jak szef resortu zdrowia namiętnie całuje 43-letnią lobbystką, Giną Coladangelo, którą zatrudnił w ubiegłym roku. Nagranie zostało zrobione w ubiegłym miesiącu, dokładnie 6 maja po godzinie 15:00, czyli w godzinach pracy ministra i jego asystentki, na dziewiątym piętrze budynku Ministerstwa Zdrowia.

Od czasu, gdy zdjęcia zostały ujawnione, Matt Hancock nie był widziany publicznie. Według osób z jego bliskiego otoczenia, na których relacje powołuje się "The Daily Mail", ex-minister zdrowia bierze całą odpowiedzialność na siebie w związku z łamaniem zasad dotyczących dystansu społecznego, które narzucił wszystkim mieszkańcom UK. "Obwinia się za to wszystko" - cytujemy źródło, na które powołuje się "Mail".

"Ale wie, że w pewnym momencie musi się ponownie pojawić. To będzie długa droga powrotna – on o tym wie – ale zamierza spróbować" - w taki sposób jeden ze znajomych polityka odpowiedział na pytanie związane z powrotem Hancocka do życia publicznego i polityki.

Poparcie w jego okręgu wyborczym dramatycznie spadło

Według ustaleń brytyjskich mediów Matt Hancock miał zadzwonić do swojej żony Marthy w czwartek (24 czerwca 2021 roku) wieczorem z informację, że ich 15-letnie małżeństwo dobiegło końca. Kobieta miała nie mieć żadnego pojęcia o tym, że jej partner ma romans ze swoją koleżanką z czasów studenckich.

Jak czytamy dalej, poparcie dla bohatera skandalu w jego własnym okręgu wyborczym w West Suffolk radykalnie spadło. Wynika to z tego, że jego żona cieszyła się dużą sympatią wśród lokalnej społeczności, która wyraźnie wzięła jej stronę. Według źródeł brytyjskich tabloidów kobieta tuż po tym, jak ujawniono publiczne romans jej męża, przeprosiła swoich sąsiadów za nadchodzące "niedogodności" związane z tym, że ich dom znajdzie się w samym centrum medialnej burzy i będzie się tam roiło od reporterów.

Obecnie Hancock próbuje poukładać swoje życie osobiste

W chwili obecnej Matt Hancock koncentruje się na utrzymaniu silnej więzi z trójką swoich małych dzieci ze związku z Marthą, jednocześnie budując nową relację ze swoją kochanką, która ma troje własnych dzieci z mężem Oliverem Tressem.