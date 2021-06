Skandal w UK – żonatego od 15 lat ministra zdrowia przyłapano na romansie z lobbystką będącą jego najbliższą asystentką

W czasie pandemii jeden z najważniejszych ludzi w kraju - Matt Hancock nazwany przez królową Elżbietę „biednym człowiekiem” („poor man”), a przez Borisa Johnsona „ku***sko beznadziejnym” („fuc**ng hopeless), został przyłapany na romansie z żonatą kobietą, która jest jego najbliższą asystentką i... lobbystką.

Jest to niewątpliwie jeden z największych skandali na Wyspach. Minister zdrowia, którego decyzje w czasie trwającej już od ponad roku pandemii, są jednymi z najbardziej znaczących, został przyłapany na tym, jak prowadzi podwójne życie z zatrudnioną przez siebie milionerką i lobbystką w roli najbliższej asystentki.

Matt Hancock ma romans z lobbystką

„The Sun” opublikował zdjęcia z kamery biurze ministra przy Whitehall, na której widać Matta Hancocka w czasie namiętnego pocałunku ze swoją najbliższą asystentką, 43-letnią lobbystką, Giną Coladangelo, którą zatrudnił w ubiegłym roku, gdy rozpoczęła się na Wyspach zaawansowana walka z pandemią.

Nagranie zostało zrobione w ubiegłym miesiącu, dokładnie 6 maja po godzinie 15:00, czyli w godzinach pracy ministra i jego asystentki na dziewiątym piętrze budynku Ministerstwa Zdrowia. Osoba pracująca wcześniej w Whitehall będąca źródłem informacji opublikowanych przez „The Sun” powiedziała, że „to szokujące, że pan Hancock ma romans w środku pandemii z asystentką będącą jego doradcą”.

Na nagraniu widać, jak najpierw Hancock sprawdza korytarz, czy jest pusty, następnie zamyka drzwi i opiera się o nie, aby mieć pewność, że nikt nie wejdzie, a później podchodzi do niego jego asystentka i para namiętnie się całuje.

Matt Hancock i Gina Coladangelo

Ciężka praca ministra zdrowia

Jak twierdzi źródło „The Sun”, Hancock i Coladangelo wielokrotnie byli przyłapywani w ministerstwie na tym, jak się "obściskują":

- Starali się zachować to w sekrecie, ale wszyscy wiedzieli, co dzieje się w środku budynku takiego jak ten. Jestem tylko zdziwiony, że był on tak bezwstydny w tym pełniąc funkcję ministra zdrowia. To także szokowało ludzi, gdyż umieścił tę kobietę w tak ważnej, publicznej roli i widać, co robią w godzinach pracy, kiedy wszyscy inni ciężko pracują.

Romans Hancocka będącego od 15 lat w związku małżeńskim i mającego trójkę dzieci budzi poważne pytania na temat nie tylko jego skupienia na walce z pandemią, ale także bezstronności, zwłaszcza że już wcześniej o „kłamstwa” oskarżył go Dominic Cummings.

Bezstronny Hancock?

Niepokój budzi również fakt, że Gina Coladangelo nie tylko jest mężatką i matką trójki dzieci, ale przede wszystkim pełni rolę dyrektora w firmie lobbingowej Luther Pendragon, a także jest dyrektorem w firmie Oliver Bonas, którą ufundował jej mąż Oliver Tress.

Luther Pendragon może pochwalić się klientami, którzy zabezpieczyli lukratywne kontrakty w czasie pandemii, w tym British Airways i Accenture, które otrzymały 2,5 miliona funtów na pomoc w budowie aplikacji NHS Covid-19.