Oto najgroźniejsze warunki pogodowe dla znajdującego się w powietrzu samolotu. Jak niebezpieczna jest burza z piorunami?

Kapitan latający w barwach British Airways dokonał klasyfikacji najgroźniejszych warunków pogodowych dla znajdującego się w powietrzu samolotu. Jak niebezpieczna jest burza z piorunami, a jak na przykład mgła – okiem praktyków?

Latanie jest ultra bezpieczne, choć czasem mogą pojawić się problemy





Kapitan Steve Allright, który lata w brytyjskich liniach lotniczych British Airways w randze kapitana, prowadzi też po godzinach pracy kurs „BA Flying with Confidence” dla osób, które zwyczajnie boją się latać samolotem. Z uwagi na to, że często jest pytany o to, jak bardzo niebezpieczne dla znajdującego się w powietrzu samolotu są poszczególne warunki pogodowe, kapitan postanowił je zebrać i sklasyfikować – w zależności od stopnia ryzyka, jakie się z nimi wiąże. Oczywiście, zarówno Steve Allright, jak i tysiące innych pilotów przyznaje, że latanie jest nadzwyczaj bezpieczne, ponieważ nawet, jeśli w powietrzu dojdzie do jakiejś awarii, to są na to stosowne procedury. Poza tym maszyny są regularnie poddawane drobiazgowym przeglądom, a każda z nich jest też sprawdzana przed każdorazowym wylotem.

Jakie warunki pogodowe są najbardziej niebezpieczne dla lecącego samolotu?

Kapitan Allright przygotował swój ranking w oparciu o własne doświadczenia i doświadczenia zebrane od innych kolegów – pilotów. Oto, jak sklasyfikował poszczególne warunki pogodowe, jeśli chodzi o potencjalne zagrożenie dla samolotu:

1. Wysokie temperatury

2. Lód

3. Grad

4. Silne opady deszczu

5. Pioruny

6. Mgła

7. Śnieg

8. Silny wiatr

9. Burza z piorunami

Trudne warunki pogodowe – dlaczego stwarzają zagrożenie?

A teraz, sięgając do fragmentów książki kapitana Steve'a Allrighta z „Flying With Confidence – The Proven Programme To Fix Your Flying Fears”, opublikowane na Wyspach przez „Daily Mail”, prześledźmy, dlaczego niektóre warunki pogodowe mogą stwarzać pilotom mniejsze lub większe problemy.

Wysoka temperatura

Gdy powietrze jest bardzo gorące, to staje się też bardzo „rzadkie”. Dla samolotu oznacza to, że silniki nie pracują wystarczająco wydajnie, a skrzydła nie wytwarzają wystarczającej siły nośnej. W miejscach, gdzie panują wysokie temperatury potrzebne są zatem dłuższe pasy startowe, a piloci muszą wziąć pod uwagę temperaturę w trakcie przygotowywania się do startu lub lądowania.

Lód

Lód może stanowić kłopot zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. W celu bezpiecznego wystartowania górna powierzchnia skrzydła musi być wolna od lodu, dlatego tuż przed startem skrzydła są poddawane „kąpielom” odladzającym. Jeśli chodzi o lód zbierający się podczas lotu, to jest on usuwany przez specjalne systemy przeciwoblodzeniowy, w które wyposażone są wszystkie samoloty komercyjne. Nie jest też możliwe lądowanie na oblodzonym pasie startowym, dlatego lotniska usytuowane w zimnym klimacie mają często podgrzewane pasy startowe.

Grad

Za grad odpowiadają chmury burzowe, przez które samolot zmuszony jest czasem przelecieć. Zjawisko to nie jest jednak niebezpieczne dla samolotu, nawet jeśli delikatnie uszkodzi jego pokrycie.

Silny deszcz

Silny deszcz stwarza większe zagrożenie na ziemi, ponieważ zalewa pas startowy, niż w powietrzu. Nowoczesne silniki są w stanie pochłaniać ogromne ilości wody w trakcie lotu przez gęstą chmurę deszczową.

Uderzenie pioruna

Wbrew pozorom, uderzenie pioruna nie jest specjalnie niebezpieczne dla maszyny znajdującej się w powietrzu. Po pierwsze uderzenia pioruna w samolot są nadzwyczaj rzadkie, a gdy już się zdarzą, to maszyny są tak zaprojektowane, by swobodnie sobie z nimi poradzić. Specjalne urządzenia pochłaniają nadmiar elektryczności statycznej, która może gromadzić się w samolocie.

Mgła

Mgła jest potencjalnie jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk pogodowych dla samolotów, ponieważ znacząco utrudnia widoczność. Ale nowoczesne lotniska (czyli prawdopodobnie wszystkie, z których mamy przyjemność korzystać), radiowe systemy nawigacyjne wspomagające lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności (ang. Instrument landing system, ILS).





