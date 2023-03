Która sieć handlowa w UK płaci najlepiej swoim pracownikom? Po ostatnich podwyżkach liderem pozostaje...

Po ostatnich podwyżkach sieć niemieckich dyskontów Aldi pozostała najlepiej płacącym swoim pracownikom marketem na Wyspie. Na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy Aldi? Jaką otrzymali podwyżki? Czy mając zapewnione zarobki na takim poziomie, da się godziwie żyć?

Ile zarabia się będąc zatrudnionym w popularnym Aldiku na Wyspie? Jak czytamy na łamach „The Daily Express”, jest to obecnie sieć handlowa, w której można liczyć na najlepsze (najwyższe!) zarobki. Osoby zatrudnione w sklepach działających pod szyldem niemieckiej sieci zarabiają lepiej niż w Tesco, Morrisons, Asda czy Sainsbury’s. Władze sieci o niemieckim rodowodzie jeszcze w 2022 roku podjęły decyzję o dwóch podwyżkach dla swoich „szeregowych” pracowników. Obecnie, minimalne zarobki, na jakie może liczyć pracownik Aldi, będą sięgać 11,40 GBP za godzinę (w skali całego kraju) oraz 12,85 GBP (w obszarze M25). Nowe stawki będą obowiązywać od lipca 2023, po drugiej w tym roku podwyżce.





Ile płacą pracownikom brytyjskie supermarkety?

Nowa stawka początkowa dla pracowników Aldi jest o ponad 13% wyższa niż rok temu. Podwyżki mają zostać zapewnione 28 000 pracownikom tej sieci. Wraz z tymi podwyżkami zarobki w Aldi będą wyższe, niż pułap minimalnej płacy wyznaczony przez Real Living Wage. Obecnie, RLW wynosi £10.90 w skali całego kraju oraz £11.95 w skali Londynu.

Dodajmy, że całkiem niedawno, bo w styczniu 2023 mieliśmy do czynienia z pierwszą podwyżką uposażenia po nowym roku. Wówczas, stawki godzinowe wzrosły odpowiednio do poziomu równych 11 GBP (cały kraj) oraz 12,45 GBP (Londyn).

Pracownicy Aldi mogą liczyć na kolejną podwyżką zarobków

„Nasze nowe stawki płac utrzymują pozycję Aldi jako najlepiej płacącego o supermarketu w Wielkiej Brytanii” - komentował Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi w UK i Irlandii. „Ta zapowiedz, jest wyrazem uznania dla niesamowitego wkładu naszych kolegów w służenie lokalnym społecznościom w całym kraju. Ich wyjątkowe wysiłki zapewniły naszym klientom stały dostęp do świeżej, niedrogiej żywności każdego dnia”.

Przypomnijmy, we wrześniu 2022 niemiecka sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych Aldi wyprzedziła innego giganta tego sektora – sieć Morrisons – i stała się czwartym co do wielkości supermarketem w Wielkiej Brytanii. Pracownia badania opinii publicznej Kantar przekazała, iż nie tylko Aldi wyrosło na czwartą siłę na brytyjskim rynku, ale ogólnie rzecz biorąc, dyskonty spożywcze zyskują coraz większy udział w tym segmencie, ponieważ mieszkańcy UK coraz chętniej robią tam właśnie zakupy.

Niemiecka sieć dyskontów planuje również dalszą ekspansję na Wyspach

Dodajmy, iż Aldi okazało się najtańsze w zakupach „grocery” w rankingu przygotowanym przez „Which?” w styczniu 2023 roku. Cena koszyka 45 produktów w niemieckim dyskoncie wyniosła 82.03 GBP (w zeszłym miesiącu - 81,63 GBP). Różnica między liderem zestawienia a ostatnim marketem na liście sięgnęła 25.68 GBP (w Waitrose wydamy 107.71 GBP). Konkurencyjny Lidl osiągnął wynik o 2.04 GBP wyższy (84.07 GBP). Z „wielkiej czwórki” supermarketów Tesco pozostaje najtańsze (93.80 GBP).

W 2022 roku Aldi przez siedem kolejnych miesięcy, od czerwca do grudnia oferował najniższą cenę codziennych zakupów spożywczych. Wcześniej, to Lidl był najbardziej korzystny pod tym względem, konkretnie od stycznia do maja, przez okres pięciu miesięcy. Jak widać niemieckie sieci w tym zakresie „rządzą” w UK i nie mają konkurencji.

„Nasze nowe stawki płac utrzymują pozycję Aldi jako najlepiej płacącego marketu w UK”

Oprócz tego Aldi chce otworzyć kolejne 40 sklepów na Wyspie. W związku z tym konieczne będzie zatrudnione nowych pracowników. Ilu? Do obsadzenia będzie 6000 miejsc pracy. Te plany dotyczą roku 2023. „Ponieważ stale się rozwijamy i sprawiamy, że Aldi staje się dostępne dla jeszcze większej liczby kupujących, potrzebujemy więcej niesamowitych współpracowników w naszych lokalizacjach dystrybucyjnych w całym kraj” - komentowała wówczas Kelly Stokes, dyrektor ds. rekrutacji w Aldi UK.

Popularność Aldi wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie w czasie obecnego kryzysu kosztów utrzymania. Niemiecka sieć supermarketów szczyci się produktami spożywczymi o „najlepszej możliwej wartości” dla klientów, a także wysoką jakością.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Council może być winny ludziom nawet £10 000. Błąd w pobieranych od mieszkańców płatnościach wykryto po 20 latach

Praca marzeń dla Netflixa - zarabiaj 200 funtów miesięcznie oglądając filmy i seriale

Rząd walczy o powrót Brytyjczyków do pracy. Opieka nad dziećmi i pomoc osobom niepełnosprawnym to główne założenia Budżetu 2023

Rodzice pobierający Universal Credit mają otrzymać większą pomoc na dziecko





Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!