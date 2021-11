Lot z Wielkiej Brytanii do Krakowa za jedyne 3,50 funta w Ryanairze. Irlandzkie linie organizują wyprzedaż biletów

Za zaledwie 3,50 funta możemy polecieć do Polski, Hiszpanii czy do Włoch.

Ryanair organizuje szybką wyprzedaż biletów, w której za lot z lotniska w Newcastle do Krakowa zapłacimy jedynie 3,50 funta. Tani przewoźnik oferuje także dodatkowe 30 proc. zniżki na bilety z innych lotnisk w Wielkiej Brytanii. Promocja jednak nie potrwa długo.

Mieszkańcy Wysp, którzy w tym roku jeszcze nie skorzystali z wyjazdu wakacyjnego lub chcą jeszcze nacieszyć się słońcem przed zimą, mają okazję wybrać się do Hiszpanii czy Włoch w wyjątkowo przystępnej cenie.

Wyprzedaż biletów w Ryanairze

Za lot z Edynburga do Pizy, Malagi czy Madrytu zapłacimy w czasie wyprzedaży 3,50 funta za osobę. W takiej samej cenie są promocyjne bilety z Newcastle do Krakowa. Z kolei za przelot z londyńskiego lotniska Gatwick do Malagi zapłacimy 7 funtów.

Promocja jest dostępna dla pasażerów podróżujących między 1 listopada i 15 grudnia 2021 roku. Z rezerwacją biletów należy się jednak pospieszyć, gdyż wyprzedaż obowiązuje jedynie do 3 listopada do północy.

Bardziej swobodne podróżowanie

Wyprzedaż biletów w Ryanairze jest dobrą informacją dla podróżnych, którzy od tego tygodnia mogą także skorzystać z większej swobody w podróżowaniu, gdy brytyjski rząd zdecydował się usunąć wszystkie kraje z listy red. Z kolei przyjezdni z krajów, których nie ma na liście red, mogą korzystać z testów przepływu bocznego zamiast z drogich testów PCR.