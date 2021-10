Ryanair wprowadza aż trzy nowe usługi dla pasażerów. Zwrot za odwołany lot już po 5 dniach

Fot. Getty

Tanie linie lotnicze Ryanair ugięły się pod falą krytyki na temat praktyk w zakresie zwrotów pieniędzy za bilety w przypadku odwołanych lotów. Teraz Ryanair wprowadza aż trzy nowe usługi dla swoich klientów.

Zwrot pieniędzy za odwołany lot w ciągu maksymalnie pięciu dni, bieżące powiadomienia dotyczące planowanej podróży i samoobsługowe centrum cyfrowe do zarządzania rezerwacją – oto trzy nowe usługi dostępne dla pasażerów Ryanaira. Tanie linie lotnicze ugięły się pod falą niedawnej krytyki, dotyczącej praktyk w kwestii zwrotów w czasie pandemii, gdy klienci nawet miesiącami czekali na pieniądze i oferowano im kontrowersyjne vouchery?

Nowe usługi Ryanaira

Nowe usługi Ryanaira są dostępne dla wszystkich pasażerów zarówno na stronie internetowej, jak w aplikacji irlandzkich linii lotniczych. Na czym konkretnie polegają udogodnienia dla podróżnych?

Po pierwsze, Ryanair wprowadził Digital Self-Service Hub, czyli samoobsługowe centrum cyfrowe, w którym w łatwiejszy niż do tej pory sposób można zarządzać rezerwacją online. Drugim udogodnieniem jest „asystent” na dzień podróży. Funkcją cyfrowego „asystenta” jest wysyłanie na telefon pasażer bieżących aktualizacji, dotyczących podróży, która ma się odbyć danego dnia. Powiadomienia przychodzące na telefon mają dotyczyć takich spraw, jak status lotu czy numer bramki na lotnisku. Co więcej, w czasie wystąpienia zakłóceń, podróżny będzie miał dostęp do aktualizacji wideo, prowadzonych na żywo z Centrum Operacyjnego Ryanair.

Zwrot za odwołany lot Ryanaira już po 5 dniach

Trzecia nowość dla pasażerów Ryanaira może okazać się najbardziej atrakcyjna dla największej liczny klientów – ponieważ dotyczy kwestii zwrotów pieniędzy za odwołane loty. Przede wszystkim, Ryanair wprowadził funkcję Wallet, która połączona jest bezpośrednio z kontem pasażerskim my Ryanair. W przypadku odwołanego lotu przewoźnik zobowiązał się dokonać zwrotu w terminie 24 godzin do interaktywnego portfela na myRyanair. Możliwy jest też zwrot n konto bankowe – Ryanair obiecuje mieścić się w terminie 5 dni w tym przypadku.

Według informacji fly4free, zwrot pieniędzy za odwołany lot na konto myRynair ma być automatyczny, co oznacza, że teoretycznie nie trzeba będzie wypełniać formularzy reklamacyjnych. Pieniądze, które znajdą się w interaktywnym portfelu będzie można następnie wykorzystać przy kolejnych rezerwacjach.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.