Jaki formularz lokalizacyjny trzeba wypełnić lecąc do Polski, a jaki lecąc do UK? Wyjaśniamy!

Wybierasz się w podróż z UK do Polski lub w drugą stronę?

Fot. Getty

Wybierasz się w podróż z UK do Polski lub z powrotem? Wyjaśniamy, kiedy i jaki formularz lokalizacyjny trzeba wypełnić lecąc do Polski, a kiedy i jaki formularz wypełnić wracając na Wyspy.

Ograniczenia w podróżowaniu między Polską a UK zostały zniesione - jednak wciąż podróżując trzeba wypełniać odpowiednie formularze lokalizacyjne. Trzeba przy tym pamiętać, że jadąc lub lecąc do UK będziemy zobowiązani do wypełnienia innego formularza, niż jadąc/lecąc do Polski.

O wypełnianiu stosownych formularzy przypomina na swoich stronach między innymi Ryanair, który swoim klientom doradza: „Upewnij się, że wiesz o wszelkiej dodatkowej dokumentacji podróżnej, której potrzebujesz (…) Brak przedstawienia wymaganej obowiązkowej dokumentacji spowoduje, że nie zostaniesz wpuszczony”.

Kiedy i jaki formularz wypełnić lecąc z UK do PL ?

Jadąc lub lecąc z UK do Polski należy wypełnić formularz lokalizacyjny, który dostępny jest między innymi na stronie Ryanaira. Aby otworzyć dokument kliknij w link: FROMULARZ LOKALIZACYJNY - WJAZD DO PL.

W przypadku podróży samolotem formularz ten można sobie wydrukować wcześniej i wypełnić, a następnie zabrać na pokład samolotu. Nie trzeba jednak tego robić, ponieważ linie lotnicze takie same formularze rozdają pasażerom już podczas lotu i pod koniec podróży zbierają z powrotem formularze już wypełnione.

Kiedy i jaki formularz wypełnić lecąc z PL do UK ?

Jadąc lub lecąc z Polski do UK należy wypełnić formularz lokalizacyjny w formie elektronicznej, który dostępny jest na stronie GOV.UK. Dokument trzeba wypełnić na stronie rządowej pod linkiem: FROMULARZ LOKALIZACYJNY - WJAZD DO UK.

Dodatkowo, na brytyjskiej stronie rządowej wyjaśniono:

Musisz wypełnić ten formularz przed przybyciem do Wielkiej Brytanii. Nie możesz przesłać formularza wcześniej niż 48 godzin przed przybyciem do Wielkiej Brytanii. Po przybyciu na granicę Wielkiej Brytanii musisz pokazać wypełniony formularz, drukując kopię lub pokazując ją na telefonie.

Ponadto, na brytyjskiej stronie rządowej widnieje jasne ostrzeżenie o możliwości mandatu za odmowę wypełnienia formularza w przypadku wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii:

Jeśli odmówisz podania swoich danych kontaktowych, możesz zostać ukarany grzywną do 100 GBP lub wyższą, jeśli złamiesz tę zasadę więcej niż jeden raz. Możesz również nie otrzymać pozwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii (chyba że jesteś Brytyjczykiem lub rezydentem Wielkiej Brytanii).

Czemu służy wypełniony formularz?

Wypełniony formularz zostaje przekazany odpowiednim oddziałom służby zdrowia - dzieje się tak zarówno z formularzami po stronie polskiej, jak i brytyjskiej. Dane podane w formularzach zostaną wykorzystane do kontaktu z nami w przypadku podejrzenia, że mogliśmy znajdować się w pobliżu osoby, u której zdiagnozowano koronawirusa - na przykład, gdy okaże się, że lecieliśmy tym samym samolotem, co osoba zakażona.