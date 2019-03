Z ostatniej chwili: Unia Europejska nie zgadza się na krótkie wydłużenie Brexitu do 30 czerwca!

Fot. Getty

Dziś przed południem Theresa May wystosowała list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, w którym poinformowała, że na jutrzejszym szczycie UE w Brukseli poprosi liderów 27 państw członkowskich o krótkie wydłużenie Brexitu do 30 czerwca. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że Unia Europejska nie zgodzi się na takie 3-miesięczne wydłużenie art. 50.

Jak poinformował dziennik „The Independent”, informacja o braku zgody na krótkie wydłużenie Brexitu do 30 czerwca pojawiła się wewnętrznej nocie dyplomatycznej UE, która wyciekła niedługo po opublikowaniu w internecie listu Theresy May do Donalda Tuska. Z noty tej wynika, że tzw. krótkie wydłużenie art. 50 nie mogłoby być dłuższe, niż do 23 maja, a zatem musiałoby się skończyć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego przewidzianymi na okres od 23 do 26 maja. Jeśli Londyn uzna, że 2 miesiące to za krótki czas, by przyjąć umowę wyjścia i odpowiednie prawodawstwo w kraju, to Theresa May musiałaby jutro zawnioskować do UE o dłuższe wydłużenie Brexitu – przynajmniej do końca 2019 r.

Juncker: Decyzję ws. opóźnienia Brexitu UE podejmie prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu

„Jakiekolwiek wydłużenie zaoferowane Zjednoczonemu Królestwu powinno albo trwać do 23 maja 2019 r. albo powinno być znacząco dłuższe, co wymagałoby [przeprowadzenia] wyborów europejskich” - czytamy w cytowanej nocie dyplomatycznej.

