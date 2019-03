Z OSTATNIEJ CHWILI: Przemówienie Theresy May na Downing Street. „Do Brexitu nie dojdzie w wyznaczonym czasie”

Theresa May w czasie swojego wystąpienia na Downing Street powiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego, że opinia publiczna jest już zmęczona brakiem istotnych decyzji związanych z Brexitem i dodała, że nie zgodzi się na dłuższe opóźnienie terminu wyjścia z UE niż do 30 czerwca.

Po serii spotkań z liderami partii opozycyjnych w parlamencie i przed czwartkowym wyjazdem do Brukseli Theresa May pojawiła się na Downing Street, gdzie wygłosiła przemówienie, w którym przyznała:

- Chcecie, abyśmy mieli to już za sobą – i mi także na tym zależy – powiedziała premier.

Potwierdziła, że Wielka Brytania nie opuści Unii Europejskiej w wyznaczonym czasie i dodała także, że „nie jest gotowa na opóźnienie Brexitu dłuższe niż do 30 czerwca”.

- Zaczęłam urzędować z obietnicą wykonania decyzji z referendum dotyczącego brexitu. W marcu 2017 uruchomiłam artykuł 50. Po dwóch latach członkowie parlamentu nie mogą się zgodzić co do tego, w jaki sposób wyjść z UE. W rezultacie nie uda nam się opuścić Unii z umową w ustalonym terminie 29 marca. To opóźnienie jest czymś, czego osobiście bardzo żałuję - przyznała Theresa May.

Powiedziała także, że jest zdeterminowana, aby uzyskać poparcie parlamentarzystów w sprawie umowy brexitowej:

- Dotychczas parlament robił wszystko, by uniknąć podjęcia decyzji. Czas, by parlamentarzyści zdecydowali.

Donald Tusk odniósł się do listu Theresy May: Krótkie wydłużenie Brexitu możliwe, ale Izba Gmin musi przyjąć [w przyszłym tygodniu] umowę wyjścia

Premier zwróciła przy okazji uwagę na to, iż niektórzy twierdzą, że podejmuje złą decyzję wykluczając większe opóźnienie terminu wyjścia z UE, jednak – według niej – uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w takim przypadku byłoby konieczne – stworzy jeszcze większe podziały.

Theresa May podkreśliła, iż nie wierzy w to, że opinia publiczna chce drugiego referendum w sprawie Brexitu i dodała, że także ona tego nie chce.

- Teraz wszystko w rękach parlamentarzystów. Dziś napisałam do Donalda Tuska z prośbą o przesunięcie terminu brexitu do 30 czerwca, by dać członkom parlamentu czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Czy chcą wyjść z Unii z umową, która spełnia decyzję z referendum, czy chcą wyjść bez umowy, czy w ogóle nie chcą opuścić Unii, co może spowodować nienaprawialne straty w nie tylko naszej reputacji, ale też zaufaniu do procesu politycznego w ogóle - powiedziała premier.

List Theresy May do Tuska: "UK wnosi o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca 2019 roku"

W czwartek 21 marca premier uda się do Brukseli na 2-dniowy szczyt, w czasie którego będzie starała się uzyskać zgodę unijnych liderów na opóźnienie terminu Brexitu do 30 czerwca. Z kolei w sobotę 23 marca Theresa May pojawi się w Izbie Gmin, gdzie będzie chciała po raz kolejny przeforsować umowę dotyczącą Brexitu (aby to było możliwe, musi nakłonić 75 parlamentarzystów do zmiany zdania i poparcia umowy).