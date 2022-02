Które kraje chcą już traktować covid jak grypę? Oto lista

Fot. Getty

Wraz z pojawieniem się wariantu Omikron, pandemia osłabła i coraz więcej państw europejskich powoli składania się w stronę „powrotu do normalności”. Które dokładnie kraje zastanawiają się nad rozpoczęciem traktowania covidu jak grypy? Wcale nie jest ich tak mało - zobaczcie listę.

Władze z coraz większe liczbie państw europejskich stopniowo zaczynają obierać nieco inną strategię wobec covid-19. Niektórzy są przekonani, że rozprzestrzenianie się koronawirusa przechodzi z fazy epidemicznej do fazy endemicznej. Co to oznacza w praktyce?

Infekcja endemiczna to taka, która rozprzestrzenia się w sposób słaby lub umiarkowany i nie zachodzi poważne ryzyko gwałtownej zmiany tego stanu rzeczy. Do najbardziej znanych tego rodzaju infekcji wirusowych należy przede wszystkim grypa.

Ponieważ po pojawieniu się wariantu Omikron oraz w związku z coraz wyższym odsetkiem wyszczepienia społeczeństwa zachodniego, coraz więcej państw rozważa więc radykalną zmianę podejścia co dotychczasowej pandemii. W praktyce miałoby to oznaczać, że covid będzie traktowany podobnie do grypy, czyli wycofane zostały takie ograniczenia, jak przymusowa izolacja w przypadku objawów, ograniczenia dotyczące maseczek, dystansu społecznego czy restrykcje dla podróżnych zagranicznych.

Które kraje będą traktować covid jak grypę?

Które państwa planują przyjęcie takiej właśnie strategii? Portal Tanie Loty opublikował listę pięciu takich państw. Na szczycie listy znajdują się oczywiście takie kraje, jak Wielka Brytania czy Dania, które jawnie przygotowują społeczeństwo do zmiany podejścia wobec covid-19. Ale w zestawieniu pojawiły się też kraje, które dopiero rozważają pójście tą samą drogą. Cała lista wygląda następująco:

Wielka Brytania Dania Hiszpania Włochy Norwegia.

Eksperci ds. epidemiologii ostrzegają, że pandemia nadal jeszcze się nie skończyła i wciąż istnieje ryzyko, że rozprzestrzenianie się wirusa wymknie się spod kontroli. Jeśli jednak ten czarny scenariusz się nie zrealizuje, a pandemia nadal będzie słabła, można się spodziewać, że w nie tak odległej przyszłości coraz więcej krajów pójdzie śladami powyższych pięciu.