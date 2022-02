PILNE: Boris Johnsona zapowiada wcześniejsze zniesienie pozostałych restrykcji covidowych [wideo]

Na kiedy wyznaczono termin "powrotu do normalności"?

Boris Johnson deklaruje, że pozostające w mocy restrykcje covidowe mają zostać zniesione miesiąc wcześniej, niż pierwotnie planowano. Pozostałe ograniczenia dotyczące pandemii obowiązujące w Anglii mogą przestać obowiązywać jeszcze w lutym 2022.

Szef brytyjskiego rządu zapowiedział, że ostatnie, nadal obowiązujące w Anglii restrykcje związane z pandemią koronawirusa mogą zostać zniesiona wcześniej. Boris Johnson wyraził nadzieję, że stanie się to już za niecałe dwa tygodnie, a więc miesiąc wcześniej, niż pierwotnie planowano. "Mogę powiedzieć dziś (...), że pierwszego dnia po szkolnych feriach, przedstawimy naszą strategię życia z Covidem" - deklarował w parlamencie premier. "Pod warunkiem, że obecne zachęcające trendy będą się nadal utrzymywać, spodziewam się, że będziemy w stanie znieść ostatnie ograniczenia krajowe, w tym wymóg dotyczący samoizolacji, jeśli wynik testu będzie pozytywny, cały miesiąc wcześniej" - uzupełniał.

Obowiązujące przepisy covidowe miały wygasnąć 24 marca 2022 roku. Nowym terminem może być 21 lutego 2022 roku.

Pozostałe restrykcje covidowe mają zostać zniesione miesiąc wcześniej

Dodajmy, iż w zeszły miesiącu premier Johnson ogłosił odejście od ograniczeń, które zostały wprowadzone w ramach tzw.: "planu B". Od 27 stycznia 2022 roku w Anglii nie obowiązują już restrykcje związane z zasłanianiem nosa i ust, wytycznymi pracy zdalnej oraz paszportami covidowymi. Szerzej ten temat opisaliśmy w tekście: "Powrót do „Planu A”. Jakie restrykcje covidowe obowiązują w Anglii od 27 stycznia?"

W chwili obecnej nadal obowiązuje nakaz samoizolacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Oprócz tego mieszkańcy Anglii są wciąż zachęcani do podejmowania osobistej odpowiedzialności w przypadku niepokojących objawów oraz do przestrzegania podstawowych zasad higieny, takich jak regularne mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, noszenie maseczek w zatłoczonych miejscach, wykonywanie testów oraz izolowanie się w przypadku wyniku pozytywnego.

"Biorąc pod uwagę, jak wiele osób w Anglii wciąż pozostaje niezaszczepionych, wydaje się, że to zaskakująca decyzja" - komentował dla "Guardiana" Martin McKee, profesor Europejskiego Zdrowia Publicznego w London School of Hygiene and Tropical Medicine oraz członek grupy Independent Sage.

"Kluczowe będzie poznanie analiz na jakich opiera się premier. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że ruch ten zostanie odebrany jako próba odwrócenia uwagi od wielu innych problemów, z którymi zmaga się obecnie premier. Oczywiście tak, jak mówi premier, wszystko zależy od tego, co stanie się dalej, a tego nikt z nas nie może wiedzieć" - podsumowywał profesor McKee.