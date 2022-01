Covid będzie traktowany jak grypa w UK? Boris Johnson przedstawił rządowe plany

Fot. Getty

Brytyjskie władze zapowiedziały radykalną zmianę podejścia do nowych przypadków zachorowania na Covid-19. Od kiedy koronawirus ma być traktowany podobnie do grypy?

W środę premier Boris Johnson poinformował, że prawny obowiązek samoizolacji po pozytywnym wyniku testu na Covid-19 zostanie wycofany. Zmiana przepisów ma nastąpić 24 marca 2022 roku.

Ogłaszając radykalną zmianę podejścia do nowych przypadków zakażeń koronawirusem Boris Johnson ogłosił, że wymóg samoizolacji wygaśnie wraz z wygaśnięciem innych obowiązujących od wielu miesięcy przepisów koronawirusowych. Premier zaznaczył jednak, że termin obowiązywania tych przepisów może zostać przesunięty – jak zdarzało się to już w przeszłości w związku z rozwojem pandemii.

W obecnej chwili nie wiadomo, czy takie same zmiany są planowane we wszystkich czterech częściach Zjednoczonego Królestwa, a więc nie tylko w Anglii, ale także w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Marcowe odejście od obowiązku samoizolacji Boris Johnson ogłosił w tym samym przemówieniu, w którym zapowiedział zakończenie restrykcji związanych z „Planem B”. Przypomnijmy, że już od przyszłego tygodnia w Anglii przestanie obowiązywać nakaz noszenia maseczek w publicznych przestrzeniach zamkniętych, a przy wejściach do restauracji i innych miejsc rozrywki nie będą już wymagane paszporty covidowe.

Ogłaszając nadchodzące złagodzenie restrykcji, Boris Johnson mówił w brytyjskim parlamencie między innymi:

„Kiedy powrócimy do Planu A, niektóre środki nadal pozostaną, w tym te dotyczące samoizolacji. W szczególności, nadal będzie istniał wymóg prawny, mówiący, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność Covid, muszą poddać się samoizolacji. W poniedziałek skróciliśmy okres izolacji do pięciu pełnych dni przy dwóch negatywnych testach, a wkrótce nadejdzie czas, kiedy będziemy mogli całkowicie zlikwidować prawny wymóg samoizolacji, tak jak nie nakładamy na ludzi prawnych obowiązków izolowania się, jeśli mają grypę” – mówił brytyjski premier.

„Ponieważ Covid staje się endemiczny, będziemy musieli zastąpić odgórne wymogi poradami i wskazówkami nakłaniającymi ludzi zarażonych wirusem do zachowania ostrożności i troski o innych. Przepisy dotyczące samoizolacji wygasają 24 marca i wtedy jak najbardziej oczekuję, że ich nie odnowimy. W rzeczywistości, jeśli dane będą na to pozwalały, chciałbym dążyć do głosowania w tej Izbie w celu przyspieszenia tego terminu” – zapowiedział Boris Johnson.