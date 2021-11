PILNE: Premier UK ogłosił przywrócenie testów PCR dla WSZYSTKICH podróżnych zagranicznych

Fot. Getty

Boris Johnson ogłosił jak najszybsze przywrócenie obowiązku wykonania testów PCR drugiego dnia dla wszystkich podróżnych – również tych w pełni zaszczepionych. Na Downing Street odbyła się konferencja prasowa w sprawie nowego wariantu koronawirusa. Ogłoszono przywrócenie niektórych środków bezpieczeństwa.

W sobotę popołudniu odbyła się konferencja prasowa na Downing Street z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, prof. Chrisa Whitty’ego i prof. Patricka Vallance'a. Głównym tematem był nowy wariant koronawirusa, zwany Omicron. W Wielkiej Brytanii jak na razie potwierdzono dwa przypadki zakażenia nową mutacją.

W związku z uznaniem nowego szczepu Covid-19 za potencjalnie wyjątkowo niebezpieczny, ze względu na wysoką zakaźność oraz prawdopodobieństwo odporności na dotychczasowe szczepionki, brytyjskie władze zdecydowały się przywrócić niektóre ograniczenia – przede wszystkim dotyczące podróży, choć nie tylko. Premier podkreślił, że wiedza na temat nowego wariantu jest jeszcze zbyt mała, jednak wstępne doniesienia są niepokojące. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, rząd chce uniknąć lockdownu na święta Bożego Narodzenia. Efektywność przywróconych restrykcji ma zostać poddana przeglądowi za trzy tygodnie, czyli na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia.

UK przywraca obowiązkowe testy PCR dla wszystkich podróżnych

Premier Boris Johnson ogłosił, że Wielka Brytania przywraca obowiązek wykonywania testu PCR najpóźniej drugiego dnia pobytu na Wyspach dla wszystkich podróżnych. Oznacza to, że testy PCR 2. dnia stają się obowiązkowe również dla osób w pełni zaszczepionych. Ponadto, premier poinformował, że wszyscy podróżni po przyjeździe do UK muszą się izolować aż do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu PCR. Na razie nie podano konkretnej daty wejścia w życie wskazanych zmian. Zmiany zostały potwierdzone zarówno przez własne Anglii, jak i Walii, Szkocji i Irlandii Północnej

Przypomnijmy, że pod koniec października cała Wielka Brytania złagodziła zasady dotyczące testów – zezwolono, by osoby w pełni zaszczepione wykonywały drugiego dnia tańsze testy antygenowe zamiast drogich testów PCR. Teraz zmiana ta zostaje cofnięta.

Ponadto, ogłoszono, że mieszkańcy UK, którzy mieli kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wariantem Omicron, muszą poddać się 10-dniowej izolacji – niezależnie od tego, czy są w pełni zaszczepieni czy nie. Bliskie kontakty osób, które mogą być zakażone nowym szczepem powinny otrzymać wiadomość z NHS Test and Trace.

Powrót maseczek w transporcie i sklepach

Kolejną ważną kwestią poruszoną na konferencji prasowej są maseczki ochronne. Ogłoszono, że maseczki znów stają się obowiązkowe w transporcie publicznych i w sklepach. Nie będą jednak obowiązkowe w restauracjach czy hotelach. Maseczki mają być obowiązkowe od przyszłego tygodnia, jednak w oświadczeniu Downing Street nie podano dokładnej daty.

Ponadto, JCVI, brytyjska komisja ds. szczepień, ma również rozważyć podanie dawek wspomagających (boosters) szerszej grupie wiekowej.

Dodano kolejne kraje do red list

Jeszcze przed konferencją prasową poinformowano również, że do ogłoszonej już wcześniej czerwonej listy w sobotę popołudniu dodano kolejne kraje: Malawi, Mozambik, Zambia i Angola. Od godziny 4:00 rano w niedzielę osoby podróżujące do UK z miejsc wpisanych na red list będą musiały wykonywać testy przed podróżą oraz dwa testy już w UK (2. i 8. dnia), a także poddawać się 10-dniowej kwarantannie hotelowej. Wszystko to płatne z własnej kieszeni. Dodatkowo, każdy pasażer musi jak zwykle wypełnić Passenger Locator Form. Osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni przybyły do UK z państw wpisanych na red list muszą poddać się kwarantannie domowej i wykonać testy PCR.