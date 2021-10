Koniec drogich testów PCR dla podróżnych. Ogłoszono datę wprowadzenia tańszych odpowiedników

Kiedy testy PCR przestaną być obowiązkowe dla osób podróżujących do Anglii?

Fot. Getty

Podano dokładną datę zastąpienia drogich testów PCR dla podróżnych tańszymi testami antygenowymi. Nie wszyscy podróżni zostaną objęci zmianami. Od kiedy i kto nie będzie już musiał robić testów PCR lecąc do Anglii?

Minister transportu Grant Shapps ostatecznie potwierdził zastąpienie kosztownych testów PCR dla podróżnych testami antygenowymi. Nowe przepisy mają wejść w życie 24 października i przynajmniej na razie będą obowiązywać jedynie w Anglii. Zmiany nie dotyczą jednak wszystkich podróżnych.

Tańsze testy antygenowe nie dla wszystkich podróżnych

Tańsze testy antygenowe (zamiast dotychczasowych testów PCR) będą opcją jedynie dla w pełni zaszczepionych podróżnych oraz dla dzieci (od 5. roku życia - młodsze dzieci w Anglii nie potrzebują testów) – ale tylko podróżujących z miejsc, które nie są wpisane na czerwoną listę. Przypomnijmy, że według aktualnych zasad obowiązujących w Anglii, podróżni w pełni zaszczepieni oraz dzieci od 5. roku życia (ale nie z red list) muszą wykonać tylko jeden test najpóźniej 2. dnia po podróży - od 24 października będzie to mógł być test antygenowy, a nie PCR. Z kolei osoby niezaszczepione (lub nie w pełni zaszczepione) oraz osoby podróżujące z red list nadal będą musiały wykonywać dwa testy PCR 2. i 8. dnia po podróży oraz test przed podróżą.

Zamawianie testów antygenowych ma odbywać się na podobnych zasadach, jak dotychczasowe zamawianie testów PCR. Możliwość rezerwacji testu będzie dostępna od 22 października – tego dnia na stronach gov.uk ma pojawić się rządowa lista dostawców. Test antygenowy trzeba będzie wykonać nie później niż drugiego dnia pobytu w Anglii, co oznacza, że będzie można albo wykonać test w domu, albo na przykład jeszcze na lotnisku tuż po podróży w specjalnie do tego przygotowanych punktach. Wyniki testów wykonanych w domu wraz z numerem referencyjnym będzie trzeba przesłać w formie zdjęcia. Podróżni nie będą mieli możliwości skorzystania z darmowych testów antygenowych NHS. Każdy, kto uzyska wynik pozytywny, będzie miał obowiązek poddać się samoizolacji domowej oraz będzie musiał wykonać dodatkowo test PCR, by potwierdzić wynik – test ten będzie jednak darmowy.

Różnice między Anglią a Szkocją, Walią i Irlandią Północną

Choć wcześniej Walia, Szkocja i Irlandia Północna wprowadzały takie same zasady dla podróżnych, co Anglia, teraz będzie inaczej. Na razie nie wiadomo czy i kiedy pozostałe części UK miałyby również zastąpić drogie testy PCR dla podróżnych tańszymi testami antygenowymi. Zmiany od 24 października dotyczą więc jedynie Anglii.