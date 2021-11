Rząd UK rozważa „więcej zakazów podróży”, by uratować święta Bożego Narodzenia i uniknąć kolejnego lockdownu

Fot. Getty

Według najnowszych doniesień The Times, Boris Johnson ma być gotowy umieścić kolejne państwa na czerwonej liście na okres Bożego Narodzenia. W ten sposób UK miałaby ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa i tym samym uniknąć zimowego lockdownu.

W obliczu pojawienia się nowego wariantu koronawirusa, zwanego Omicron, brytyjskie władze poważnie rozważają większe ograniczenia w podróżach – donosi The Times. Red list może w każdej chwili zostać rozszerzona o kolejne kraje.

Ograniczenie podróży przed świętami?

Źródło The Times miało poinformować: „Pojawia się teraz ogromny znak zapytania w kwestii Bożego Narodzenia (…) To oczywiste, że czerwona lista się powiększy”. Wiele do myślenia w tym temacie dają też słowa, wypowiedziane ostatnio przez ministra zdrowia Sajida Javida, który mówił w Izbie Gmin, że rząd nie „zawaha się przed podjęciem działań, jeśli zajdzie taka potrzeba”. Celem władz UK jest wcześniej obiecane uniknięcie „za wszelką cenę” krajowego lockdownu na święta.

Najnowsze medialne doniesienia i słowa ministra znów wprowadzają wyraźne napięcie w branży turystyczne i lotniczej. W ciągu najbliższych tygodni w niepewności będą musiały żyć zarówno firmy hotelarskie, biura podróży, jak też linie lotnicze i klienci, którzy często nie planują wcale wielkich wakacyjnych wyjazdów na Boże Narodzenie, ale planują podróż do rodzinnego kraju na święta.

Reaktywacja red list w UK

Przypomnijmy, że w niedzielę o godzinie 4:00 rano wchodzi w życie wcześniej ogłoszone przywrócenie czerwonej listy. Na red list wpisano z powrotem sześć destylacji: RPA, Botswanę, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe i Namibię. Osoby przylatujące do UK z tych miejsc będą musiały wykonać test przed podróżą oraz dwa testy już w UK (2. i 8. dni), a także poddać się 10-dniowej kwarantannie hotelowej. Wszystko to płatne z własnej kieszeni. Dodatkowo, każdy pasażer musi jak zwykle wypełnić Passenger Locator Form.