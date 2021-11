Powrót restrykcji dla podróżnych w UK. Rząd reaktywował red list i dodał do niej sześć krajów

Aż sześć krajów trafiło na angielską czerwoną listę, co wiąże się ze zmianami dla podróżnych. Powodem są obawy rządu związane z uważanym za „najgorszy z odkrytych do tej pory” wariantem koronawirusa.

W związku z odkryciem nowego wariantu koronawirusa, który uważany jest za wysoce niebezpieczny ze względu na jego odporność na szczepionki, brytyjski rząd zdecydował się na ponowne wprowadzenie ograniczeń dla podróżnych i reaktywację listy red.

COVID-19 UPDATE:@UKHSA is investigating a new variant. More data is needed but we're taking precautions now.



From noon tomorrow six African countries will be added to the red list, flights will be temporarily banned, and UK travellers must quarantine.