Holandia Zwiększony ruch na drogach i lotniskach – początek majowych wakacji zbiega się z Koningsdag

Już dziś, w piątek 26 kwietnia 2024 roku możemy spodziewać się większego ruchu na lotniskach i korków na drogach w Holandii. Początek wakacji majowych zbiega się w czasie z obchodami Koningsdag. Podróżni wyjeżdżający na urlop niejako miną się z osobami, którzy w kraju będą obchodzić najważniejsze święto państwowe.

Dziś przypada ostatni dzień nauki w szkole przed wakacjami majowymi. Przerwa potrwa aż do 5 maja. W Holandii to bardzo popularny termin na dłuższy wyjazd na wakacje akurat przed lub na samym początku sezonu urlopowego. W 2024 roku początek wakacji majowych zbiega się z obchodami Dnia Króla. Dziś wieczorem świętować będzie Królewską Noc, a jutro cały kraj obchodzić będzie urodziny Wilhelma Aleksandra.

Jak będzie wyglądać sytuacja na drogach?

Co to oznacza? Tradycyjnie, duża część Holendrów planuje przyjazd do Amsterdamu, gdzie odda się „Oranjegekte”, czyli pomarańczowemu szaleństwu, a więc po prostu będzie imprezować w największym mieście w swoim kraju. Na drogach będą mijać się z tymi, którzy będą spieszyć się na lotniska, aby wylecieć do Hiszpanii lub Włochy, lub któzy jadą samochodem na krajowy urlop.

ANWB spodziewa się, że piątkowe popołudnie i wieczór będzie szczególnie zatłoczone na drogach wokół Veluwe i Brabancji Północnej, jak czytamy na łamach portalu “NL Times”. Największych korków można spodziewać się na autostradach A2 i A27 prowadzących z Utrechtu na południe oraz na autostradzie A12 pomiędzy Arnhem a granicą z Niemcami. Z kolei poza granicami Holandii najgorzej będzie na autostradzie A3 między Arnhem i Oberhausen w Niemczech oraz w Austrii na A10 między Salzburgiem a Villach.

Jak wygląda sytuacja na lotniskach?

Władze amsterdamskiego lotniska Schiphol spodziewają się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni przez lotnisko przewienie się około 3,3 miliona pasażerów. Będzie to o 10 procent więcej niż w ramach ubiegłorocznego okresu świąt majowych. W związku ze zwiększonym ruchem stołeczny port lotniczy zapewnia, iż dysponuje odpowiednią liczbą pracowników, aby poradzić sobie w takiej sytuacji.

Oprócz tego Schiphol wymienił wszystkie 53 stare skanery typu CT na nowocześniejsze modele. Dzięki temu procedury związane z odprawianiem odlatujących pasażerów będą odbywały się szybciej i sprawniej. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: “Lotnisko Schiphol w Amsterdamie szykuje się na sezon wakacyjny“.

Dodajmy również, że porty lotnicze w Eindhoven oraz w Rotterdamie/Hadze również są przygotowane na znaczny przyrost liczby podróżnych.

W jaki sposób Holendrzy obchodzą Koningsdag?

W sobotę 27 kwietnia 2024 wypada Koningsdag (Dzień Króla), a więc jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze święto państwowe w Holandii. Obecnie, od 2013 roku, na tronie Królestwa Niderlandów zasiada Wilhelm Aleksander z dynastii Orańskiej-Nassau, która w Holandii panuje od 1815 roku. Do czasu, gdy krajem „rządziła” królowa Beatrycze święto to było obchodzone 30 kwietnia i było Dniem Królowej.

Choć święto to ma charakter państwowy, jest związane z panuj ącą monarchią, to dla większości Holendrów to dobra okazja do celebrowania swojej holenderskości poprzez dobrą zabawę. Całe miasta zamieniają się w wielkie imprezownie, a tradycyjnie Koningsdag wyjątkowo hucznie obchodzony jest w Amsterdamie. Setki tysięcy ubranych na pomarańczowo Holendrów bawi się, nierzadko do białego rana, nierzadko nie żałując napojów wyskokowych.