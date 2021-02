Kolejna mutacja "brytyjskiego" wariantu koronawirusa jest bardzo "niepokojąca" według brytyjskich naukowców

Wariant koronawirusa, który został po raz pierwszy wyodrębniony w angielskim hrabstwie Kent, po raz kolejny zmutował. Brytyjscy naukowcy mówią o "niepokojącej" sytuacji, ponieważ wirus po zmutowaniu ma lepiej radzić sobie z układem odpornościowym człowieka.

Jak czytamy na łamach BBC Public Health England bada już przypadki koronawirusa z "niepokojącymi" nowymi zmianami genetycznymi, które stwierdzono w niektórych regionach Wielkiej Brytanii. Testy pokazują, że mamy do czynienia z mutację o nazwie E484K, która jest także widoczna w wariancie południowoafrykańskim koronawirusa. Do tej pory udało się odkryć niewielką liczbę przypadków wariantu brytyjskiego z Kent ze wspomnianą mutacją E484K. W sumi to zaledwie 11 sztuk z 214 159 przebadanych próbek. Prawdopodobnie może być więcej przypadków, które nie zostały jeszcze znalezione. W rejonie Liverpoolu odnotowano 32 przypadki "oryginalnego", południowoafrykańskiego koronawirusa z mutacją E484K.

Wariant koronawirusa z Kent po raz kolejny zmutował

Czy mamy się czego obawiać? Naukowcy wyrażają zaniepokojenie kwestią mutacji. "Rozwój (mutacji koronawirusa – przyp. red.) jest niepokojący, chociaż nie do końca zaskakujący" - komentował dla BBC doktor Julian Tang, wirusolog z Uniwersytetu Leicester. Jego zdaniem najlepszą metodą walki z Covid-19 jest przestrzeganie obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Jeśli społeczeństwo jako całość nie będzie ich przestrzegać, to będą pojawiać się kolejne "odmiany". "Jeśli tego nie zrobimy, wirus będzie nie tylko nadal się rozprzestrzeniał, ale także ewoluował" - podkreślał doktor Tang.

Czy obecnie stosowane szczepionki są w stanie poradzić sobie z mutacją? Jak najbardziej, ale kolejna mutacja wirusa z Kent może obniżyć ich skuteczność, niemniej dostępne na rynku preparaty nadal dobrze sobie z nimi radzą.

Czy nowa mutacja "brytyjskiego" wariantu jest groźniejsza?

Niektóre badania pokazują, że mutacja E484K może łatwiej radzić sobie z układem odpornościowym człowieka. Jednak wczesne wyniki testów preparatu Moderny sugerują, że ich szczepionka jest nadal skuteczna przeciwko wariantom z tą mutacją, chociaż odpowiedź immunologiczna organizmu może nie być tak silna lub długotrwała.

Dwie nowe szczepionki na koronawirusa, które mogą zostać wkrótce zatwierdzone - jedna od Novavax, a druga od Janssen - również wydają się zapewniać dobrą ochronę przed dotychczasowymi wariantami.