Pogoda UK: Met Office wydało żółte alerty na cały tydzień. Ryzyko powodzi w wielu miejscach UK znacznie wzrosło

Met Office i Environment Agency ostrzegają przed opadami deszczu i możliwymi powodziami przez cały tydzień. W których rejonach UK pogoda będzie najgorsza?

Żółte ostrzeżenia pogodowe wydano na wszystkie dni od poniedziałku do soboty włącznie. Brytyjscy meteorolodzy ostrzegają przed wyjątkowo wilgotną pogodą i możliwością kolejnych powodzi.

Rozpoczynający się tydzień nie przyniesie ze sobą przyjemnej słonecznej pogody. Co więcej, w niektórych częściach Wielkiej Brytanii można spodziewać się silnych opadów deszczu i deszczy ze śniegiem. Miejscami możliwe będą także oblodzenia. W związku ze spodziewaną pogodą w UK, Met Office wydało żółte alerty pogodowe na niemal cały tydzień.

Pogoda UK. Prognoza Met Office na ten tydzień. WIDEO:

W poniedziałek, wtorek oraz częściowo również w środę najbardziej deszczowo będzie w północnej Anglii, południowej i centralnej Szkocji, a także w Irlandii Północnej. Ponadto, w tych samych rejonach należy przygotować się na przymrozki i opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatury mogą być ujemne, do około -6 stp. C w Anglii i nawet -15 w Szkocji. Od czwartku aż do soboty włącznie żółte ostrzeżenia obowiązują przede wszystkim w Szkocji, a deszczowe chmury i przymrozki przesuną się bardziej na północ.

Ryzyko powodziowe w UK

W związku ze spodziewanymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem pojawiło się widmo kolejnych powodzi. Environment Agency wydała 57 poważnych ostrzeżeń powodziowych oraz 143 alerty o możliwych lżejszych podtopieniach. Meteorolodzy zaznaczają jednak, że obecnie jest jeszcze zbyt wcześniej, by precyzyjnie przewidzieć intensywność opadów, a tym samym stopnień ryzyka powodziowego.