Sir Tom Moore, który zebrał 32 mln dla NHS zakaził się koronawirusem i przebywa w szpitalu

Sir Tom Moore zmaga się z koronawirusem. 100-letni weteran British Army, który stał się prawdziwym bohaterem Wielkiej Brytanii, po tym jak w kwietniu 2020 roku zebrał ponad 30 milionów funtów dla NHS, zakaził się Covid-19 i znajduje się w szpitalu.

Nie mamy wątpliwości, że jednym z prawdziwych bohaterów walki z pandemią w Wielkiej Brytanii został kapitan Thomas Moore. Syn budowniczego i nauczycielki, któremu przyszło walczyć nie tylko na froncie II Wojny Światowej (brał udział między innymi w bitwie o Ramree, stacjonował w Indiach), ale także na frontach obecnej walki z pandemią. Jego nazwisko stało się sławne na całym świecie po tym, jak ruszył (i to dosłownie!) z akcją Tom's 100th Birthday Walk For The NHS. Na czym miała ona polegać? Otóż dziarski 99-latek tuż przed swoimi setnymi urodzinami, postanowił wykonać sto okrążeń wokół swojego ogrodu (jedno okrążenie miało długość ok. 25 metrów).

Sir Thomas Moore wylądował w szpitalu

Pierwotny cel (tysiąc funtów) osiągnięto już 10 kwietnia, cel następnie był podnoszony do 5 tysięcy, a później jeszcze do 500 tysięcy. Akcję nagłośniły w końcu brytyjskie media, a Tom Moore udzielił telefonicznego wywiadu w niedzielnym, porannym programie radia BBC Radio 2. W sumie zebrał ponad 32 miliony funtów dla NHS!

W podziękowaniu za wspaniałą społeczną inicjatywę w tak trudnych czasach, premier UK wystosował nominację do tytułu szlacheckiego dla Toma Moore’a. Boris Johnson powiedział, że stulatek jest dla Wielkiej Brytanii „latarnią świecącą przez mgłę”. Królowa Elżbieta II zatwierdziła nominację. 17 lipca 2020 na Zamku w Windsorze tytuł Rycerza Kawalera został odebrany przez Moore z rąk samej królowej.

Jaki jest stan zdrowia brytyjskiego bohatera?

Teraz, sir Thomas będzie toczył bardziej "osobistą" walkę z Covid-19. W ostatnim czasie zmagał się on z zapaleniem płuc, a w ubiegłym tygodniu stwierdzono u niego zakażenie koronawirusem. Weteran początkowo przebywał w swoim domu, w otoczeniu rodziny, ale jak oficjalnie przekazała jego córka trafił do szpitala na wskutek problemów z oddychaniem. Wiadomo również, że nie znajduje się na oddziale intensywnej terapii.

"Opieka medyczna, jaką otrzymał w ciągu ostatnich kilku tygodni, była niezwykła i wiemy, że wspaniały personel szpitala Bedford zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić mu komfort. Miejmy nadzieję, że wróci do domu tak szybko, jak to możliwe" - czytamy w oświadczeniu córka kapitana Moore'a opublikowanym na Twitterze.

Cała redakcja życzy ZDROWIA Sir Thomasowi Moore`owi!