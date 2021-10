Każdy z pracowników dostał 10 000 dolarów bonusu i dwa bilety lotnicze do miejsc, które sami wybiorą [wideo]

fot. Instagram

Pracownicy nazwali ją „najlepszym szefem na świecie”. I nic w tym dziwnego. Sara Blakely postanowiła w ramach podziękowań dać zatrudnionym w swojej firmie ludziom aż 10 000 dolarów bonusu (dla każdego) oraz dwa bilety pierwszej klasy na loty, które sami sobie wybiorą.

Po odnotowaniu zysków rzędu 1,2 miliarda dolarów szefowa firmy z bielizną, Sara Blakely postanowiła podziękować swoim pracownikom (a przede wszystkim pracownicom) i podarowała im niezwykły bonus, który został przez nich przywitany z entuzjazmem i łzami szczęścia.

10 000 dolarów bonusu

Nagranie wideo, na którym Sara Blakely mówi o zyskach dla firmy i dziękuje zatrudnionym w niej kobietom za serce, jakie włożyły w jej rozwój, a także zaczyna kręcić globusem informując przy tym o podarunku, który ma dla nich wszystkich, stało się hitem internetu.

Blakely postanowiła nie tylko podarować każdemu ze swoich pracowników dwa bilety lotnicze do miejsc, które sami sobie wybiorą, ale także dać im po 10 000 dolarów na własne wydatki w czasie podróży.

„Naprawdę chcę, aby każdy pracownik świętował ten moment na swój sposób i zbudował wspomnienia, które przetrwają całe życie! Dziękuję za 21 magicznych lat i kolejne, które nadejdą...” – napisała na Instagramie Sarah Blakely.

Podziękowania dla kobiet

W trakcie swoich podziękowań Blakely zwróciła uwagę na to, z jakimi trudnościami muszą borykać się kobiety, aby nakłonić inwestorów do finansowania ich pomysłów. I chociaż – jak powiedziała – 50 proc. przedsiębiorców to kobiety, tylko 2,3 proc. z nich otrzymuje finansowanie od firm inwestycyjnych.

Zwracając się do kobiet na sali powiedziała:

- To bardzo ważna chwila dla każdej z was i chcę również wznieść toast za kobiety, które były przede mną i wszystkie kobiety na świecie, które nie miały takiej możliwości. W takiej chwili myślę o mojej mamie i babci, ich braku możliwości i wszystkich kobietach, które były przed nimi.

Sarah założyła swoją firmę z kapitałem w wysokości zaledwie 5 000 dolarów i nadzieją, że pewnego dnia jej biznes będzie wart 20 milionów.