Szef dał swoim pracownikom świąteczny bonus w wysokości ponad 7 milionów funtów, czyli średnio 40 000 funtów dla każdego

Według oficjalnych danych podanych przez Office for National Statistics wzrost płac w Wielkiej Brytanii sięgnął poziomu 4%, co oznacza, że wynagrodzenie rośnie w najszybszym tempie od ponad 11 lat.

Co oznacza dla nas podwyżka stóp procentowych?

Wczoraj Bank of England ogłosił podniesienie stóp procentowych do najwyższego poziomu od marca 2009 roku. Co to oznacza dla nas - zwykłych "zjadaczy chleba"?