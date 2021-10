Płaca minimalna w UK zostanie podniesiona bardziej niż się spodziewano? Sprawdź, o ile wzrośnie National Living Wage

Fot. Getty

Mieszkańców UK czeka radykalna podwyżka płacy minimalnej. O ile wzrośnie National Living Wage?

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem nowego, jesiennego budżetu, do brytyjskich mediów wycieka stopniowo coraz więcej informacji na temat szczegółów, które mają zostać oficjalnie ujawnione w środę przez Kanlcerza Skarbu Rishi’ego Sunaka. Tym razem wyciekły informacje o planach radykalnej podwyżki płacy minimalnej w UK od kwietnia 2022 roku. O ile wzrośnie National Living Wage?

Podwyżka National Living Wage w jesiennym budżecie

Krajowa płaca minimalna w UK National Living Wage (NLW) jest to minimalna stawka za godzinę pracy dla brytyjskich pracowników, którzy ukończyli co najmniej 23 lata. Obecnie NLW wynosi 8,91 GBP. Według doniesień krążących w brytyjskiej prasie już od dwóch tygodni, National Living Wage miałaby wzrosnąć o 5 proc., czyli do 9,42 GBP. Jednak BBC poinformowało w poniedziałek, że podwyżka płacy minimalnej ma być jeszcze większa – do 9,50 GBP. Oznaczałoby to wzrost aż o 6,6 proc.

W obu powyższych przewidywaniach nowa stawka minimalna znacznie przewyższa obecną stopę inflacji, która we wrześniu znalazła się na poziomie 3,1 proc. Główny ekonomista Banku Anglii ostrzega jednak, że inflacja w UK będzie na razie nadal rosła i może przekroczyć 5 proc. już na początku 2022 roku.

Jak wyjaśnia BBC, podwyżka płaci minimalnej, która ma być zapisana w nowym, jesiennym budżecie, została poprzedzona silną presją wywieraną na gabinet Borisa Johnsona. Przede wszystkim, rząd stanął przed problemami związanymi ze wzrostem inflacji oraz z konsekwencjami pandemii – które najbardziej odbiły się na osobach wykonujących nisko płatne prace oraz na młodych pracownikach. Ponadto, podwyżka płacy minimalnej została zalecona przez grupę Living Wage Foundation. Za podwyżką opowiedziała się też między innymi opozycyjna Partia Pracy.

Z drugiej strony, pojawiły się głosy obawy, ostrzegające, że po podwyżce płacy minimalnej w UK brytyjscy pracodawcy mogą nie być w stanie unieść finansowo nowej stawki minimalnej. W rezultacie niektórzy ostrzegają przed wzrostem bezrobocia, ponieważ pracodawcy mogą być zmuszeni do zwolnienia części pracowników, aby móc podwyższyć wynagrodzenia pozostałym podwładnym. Wielu ekspertów podkreśla jednak, że wzrost bezrobocia to jedynie bezpodstawne, nieuzasadnione spekulacje.

Czy doniesienia BBC dotyczące podwyższenia National Living Wage do 9,50 GBP okażą się rzeczywiście trafne – tego dowiemy się w najbliższą środę 27 października 2021. Z kolei tego, jak podwyżka stawki minimalnej wpłynie na brytyjski rynek pracy, dowiemy się z pewnością w przyszłym roku, po tym jak podwyżka wejdzie w życie w kwietniu 2022.