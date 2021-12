Jak w UK zwrócić nietrafiony prezent pod choinkę? [PORADNIK]

Nie ma nic gorszego, niż kompletnie nietrafiony prezent na święta. Co zrobić, gdy pod naszą choinką wyląduje taki fant? Odpowiedź jest dość prosta - zwrócić go!

Wartość niechcianych prezentów świątecznych rozdanych w czasie świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii, które później zostaną zwrócone, sięga nawet do 150 milionów funtów! W roku 2017 aż 30% dorosłych zwróciło świąteczny podarek, a jego średnia wartość wynosiła 35.10 funta. W tym roku pewnie nie będzie inaczej, choć wiele mieszkańców Wysp w 2021 zdecydowało się nie szaleć z wydatkami i raczej zacisnąć pasa, biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną w UK. Niestety, nietrafiony prezent nie zawsze może zostać zwrócony. Jak tego uniknąć? Zapraszamy do lektury naszego poradnika!

Niezależnie od tego czy robisz zakupy przez internet czy w "zwykłym" sklepie warto zapoznać się z polityką dotyczącą zwrotów. Wiele sklepów zlokalizowanych na brytyjskich "high street" oferuje co najmniej 28-dniowy okres, w którym można zwrócić nieużywane przedmioty i otrzymać pełny zwrot pieniędzy. W okresie Bożego Narodzenia okres ten jest często przedłużany, aby umożliwić ludziom zwrot niechcianych prezentów. Na przykład w John Lewis standardowy okres zwrotu wynosi 35 dni, ale prezenty kupione między 1 października 2021 a 24 grudnia 2021 można zwrócić do 28 stycznia 2022. Argos zwykle ma 30-dniowe okno na zwrot, ale wszystko, co kupiono między 17 października a Bożym Narodzeniem Dzień można zwrócić do 24 stycznia.

Zwracając nietrafiony prezent trzeba jednak pamiętać, aby dany produkt był w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu z nienaruszonymi etykietami, słowem - nadający się do ponownej sprzedaży. Niestety, nie wszystko jest objęte tą zwyczajową praktyką - nie dotyczy ona łatwo psujących się artykułów, takich jak żywność, napoje i kwiaty. Zwykle zwrócić nie da się również specjalnych i spersonalizowanych prezentów, a także przyborów toaletowych, kosmetyków, bielizny czy niektórych rodzajów biżuterii.

Zwrot prezentu kupionego online

Przy zwrocie prezentu do sklepu zwykle nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów - po prostu idziemy do danego sklepu i dokonujemy zwrotu. W przypadku zwrotu prezentu zakupionego online to zazwyczaj nie stanowi problemu, ponieważ do przesyłki zwykle dołączana jest etykieta zwrotna. Niekiedy konieczne musi być pobranie i wydrukowanie takiego dokumentu przed zamówieniem kuriera.

W przypadku zakupów online 14-dniowy okres odstąpienia od umowy jest przewidziany prawem. Istnieją pewne zastrzeżenia: towary nie mogą się psuć i nie mogą być spersonalizowane.

Zwrot prezentu kupionego w sklepie

Niestety, według obowiązujących przepisów sprzedawcy w sklepach stacjonarnych nie są zobowiązani do przyjęcia zwrotu niechcianego, ale pełnowartościowego prezentu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której produkt jest wadliwy, niezgodny z opisem lub nie działa tak, jak powinien. Co więcej, nie mają oni również obowiązku przyjmowania przedmiotów zwracanych przez kogoś innego, niż osoba, która je kupiła.

Na szczęście co innego teoria, a co innego praktyka - w brytyjskich sklepach obowiązuje praktyka oparta a "geście dobrej woli" i raczej nie ma problemu ze zwrotem lub wymianą nietrafionych prezentów. W zależności od polityki danego sklepu w zmiana za to, co znaleźliśmy pod choinką dostaniemy zwrot pieniędzy, bon podarunkowy lub możliwość wymiany na coś innego.

Zwrot przedmiotu kupionego na wyprzedaży/przecenionego

Wielu sprzedawców oferuje mniej korzystne warunki zwrotu w odniesieniu do przedmiotów, które zostały sprzedane w ramach wyprzedaży. Często nie informują oni o tym swoich klientów. W takim przypadku nie możesz poprosić o zwrot pieniędzy, jeśli wada została wyraźnie oznaczona podczas zakupu przedmiotu. Jeśli kupisz kurtkę z brakującym guzikiem to nie możesz później wykorzystać tego, jako podstawy do żądania zwrotu pieniędzy.

Kiedy robisz zakupy online, 14-dniowy okres odstąpienia obowiązuje, nawet jeśli produkt jest przeceniony. Niektórzy sprzedawcy, którzy oferują dłuższy okres zwrotu, ograniczają go w takim przypadku do wymaganego przez prawo minimum podczas wyprzedaży.

Posiadanie paragonu

Aby ułatwić ludziom zwracanie niechcianych prezentów, w ostatnich latach wielu sprzedawców detalicznych zaczęło oferować paragony podarunkowe. Nie jest na nich napisane ile dany prezent kosztował i ułatwia on dokonanie zwrotu. Jednocześnie zaznaczone zostały w nim warunki zwrotu. Zwykle, osoba która otrzymała taki prezent otrzyma kartę podarunkową w wysokości ceny prezentu.