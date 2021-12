"Wracaj do swojego p*******nego kraju!" - jak wygląda sytuacja polskich imigrantów na Islandii?

Fot: Pixabay

Według badań przeprowadzonych przez Evę Marię Ingvadottir z Uniwersytetu Akureyri wraz z Eyrún Eyþórsdóttir sytuacja polskich imigrantów przebywających na Islandii nie wygląda różowo.

Dość powiedzieć, że wspólne badanie Ingvadottir i Eyþórsdóttir zostało zatytułowane "»Nikt cię tu nie chce, lepiej wracaj do swojego p******nego kraju«: Doświadczenia osób polskiego pochodzenia związane z nienawiścią i dyskryminacją ze względu na pochodzenie". Jak czytamy na łamach polonijnego portalu "Iceland News" latem 2021 roku badaczki przygotowały specjalny kwestionariusz. Dokument, napisany w języku polskim, był skierowany do wszystkich dorosłych Polaków. Jego celem było zebranie informacji związanych z szeroko pojętą dyskryminacje ze względu na pochodzenie. Jakie były jego wyniki?

Jak wygląda sytuacja polskich imigrantów na Islandii?

Badanie trwało 4 tygodnie i wzięło w nim udział prawie tysiąc osób (dokładnie 989) polskiego pochodzenia na Islandii. Jak czytamy na łamach "Iceland News" wstępne wyniki badania wskazują, że prawie 60% respondentów doświadczyło mowy nienawiści ze względu na pochodzenie. "Prawie połowa zgłosiła doświadczenie dyskryminacji ze względu na pochodzenie w miejscu pracy. Około 20% respondentów doświadczyło nienawiści, którą można powiązać z ich polskim pochodzeniem, były to napaść, groźby lub zniszczenie ich mienia" - czytamy w artykule.

Warto dodać, że osoby, który doświadczyły objawów ksenofobii doświadczały jej nie raz, ale wielokrotnie. Co ciekawe, bardzo niewielkie odsetek pytanych zdecydował się zgłosić swoją sprawę na policję. Taką deklarację złożyło jedynie 13% respondentów.

Jak często padają ofiarami nienawiści i ksenofobii?

Warto równie zaznaczyć, że Polacy stanowią największą mniejszość narodową żyjącą na Islandii. Według danych z 2017 roku mieszka ich tu 13,771 Polaków (2według oficjalnych danych), co stanowi 3,9% całej populacji wyspy (38,3% wszystkich imigrantów). Największe skupiska Polaków można znaleźć w Reykjavíku, Keflavíku i Hafnarfjörður. Duża grupa Polaków przebywa we wschodniej Islandii w okolicach miejscowości Reyðarfjörður, są to przeważnie osoby pracujące w przemyśle ciężkim (huty aluminium).