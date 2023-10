Londyn Jak głosowała Polonia mieszkająca w UK — pełne wyniki wyborów 2023

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pełne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP. Jak głosowali Polacy, mieszkają poza granicami swojego kraju, w Wielkiej Brytanii i nie tylko?

Poza granicami naszej ojczyzny w sumie stworzono 416 obwodów do głosowania. W wyborach wzięło udział 575 230 Polaków mieszkających poza Polską. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania wyniosła 636 099. Niemniej, nie wszyscy oni wzięli udział w głosowaniu. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie PKW, w lokalach wyborczych wydano łącznie 575 230 kart do głosowania. Z kolei liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów sięgnęła 569 392. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 281, a liczba kart nieważnych – 476.

Tak głosowała Polonia w wyborach 2023

Jak prezentują się wyniki głosowania do sejmu RP, biorąc pod uwagę wszystkie głosy oddane poza granicami Polski?

Koalicja Obywatelska – 45.19% (257 310 głosów)

Prawo i Sprawiedliwość – 16,26% (92 576 głosów)

Nowa Lewica – 14,49% (82 489 głosy)

Trzecia Droga – 12,18% (69 326 głosów)

Konfederacja – 8,97% (51 074 głosy)

Polska Jest Jedna – 1,80% (10 273 głosy)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,11% (6 344 głosy)

Największą liczbę głosów zdobył lider nie tylko warszawskiej listy KO, ale także przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Na Donalda Tuska z zagranicy oddano 211 588 głosy, co stanowiło znaczącą większość ze wszystkich głosów oddanych na Koalicję Obywatelską (257 310). 42 784 głosy otrzymał Sławomir Mentzen z Konfederacji, 38 667 – Piotr Gliński z PiSu, 24 134 – Adrian Zandberg z Nowej Lewicy.

Jak głosowali Polacy mieszkający w UK?

Oto pełne i oficjalne wyniki wybrów z Wielkiej Brytanii:

Koalicja Obywatelska – 46.60% (67 289 głosy)

Nowa Lewica – 13,97% (20 178 głosów)

Prawo i Sprawiedliwość – 13,58% (19 610 głosów)

Trzecia Droga – 12,30% (17 758 głosów)

Konfederacja – 10,46% (15 103 głosy)

Polska Jest Jedna – 1,87% (2 697 głosy)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,22% (1 756 głosów)

Jak widać nie tylko w perspektywie ogólnych wyników, ale również w zestawieniu z wynikami z innych krajów, Polacy w UK zagłosowali wyjątkowo mocno przeciwko PiSowi. Partia obecnego obozu władzy nie tylko przegrała z największym ugrupowaniem opozycyjnym, ale została również prześcignięta (minimalnie!) przez Now ą Lewicę.

W sumie na Wyspach oddano 144 391 głosy. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania wyniosła 163 321. Z urn wyciągnięto 146 207 głosów, z czego liczba kart nieważnych wyniosła 97, a liczba głosów nieważnych – 1 719. Wśród liderów znów trzeba wymienić Donalda Tuska (55 926 głosów z UK) oraz Sławomira Mentzena (12 193).

Żaden głos się nie zmarnował

Według PKW udało się zdążyć z policzeniem wszystkich głosów oddanych przez Polaków spoza Polski. — Było tyle obaw co do obwodów za granicą, w szczególności z uwagi na termin 24 godzin — komentował Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, na wczorajszej konferencji prasowej.

— Mamy w zasadzie dane z większości obwodowych komisji wyborczych za granicą, zwłaszcza USA, Kanada, Ameryka Południowa. Wszystkie protokoły dotarły na czas i będą policzone. Żaden głos – wbrew dużym obawom – nie został zmarnowany — uzupełniał

Warto w tym miejscu dodać, iż jeszcze przed wyborami rzecznik polskiego MSZ stwierdził, że niektóre zagraniczne komisje wyborcze nie zdołają wyrobić się z liczeniem głosów. Ta publiczna wypowiedź sprawił, że… został zdymisjonowany. Jeszcze w piątek, Łukasz Jasina w rozmowie z RMF stwierdził, że „na pewno zdarzą się takie komisje, które nie zdołają przeliczyć wszystkich oddanych w wyborach głosów w przewidzianym czasie 24 godzin”.

Dosłownie w kilka godzin po wypowiedzeniu tych słów Jasina został w trybie natychmiastowym odwołany ze stanowiska.

