HOROSKOP NA LUTY 2022 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w lutym? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.



Baran (21.03-19.04)



W lutym, Drogie Barany, nic nie będzie Wam stać na przeszkodzie, aby noworoczne postanowienia na 2022 rok zacząć krok po kroku wcielać w życie. Jeszcze w styczniu byliście nieco rozleniwieni, rozkojarzeni, ale to już luty - czas działania. Gwiazdy wyjątkowo mocno będą Was w tym miesiącu wspierać w każdej aktywności, za którą się zabierzecie. Jeśli chcieliście nareszcie zacząć coś ćwiczyć - to właśnie teraz wykupcie koniecznie karnet na siłownię. Jeśli chcieliście zmienić pracę na lepiej płatną, czy taką, gdzie Wasze ambicje zostaną mocniej docenione - to czas na update CV i na konkretne działania, związane z poszukiwaniem pracy. W sprawach sercowych również układać się będzie dobrze, Wasza druga połówka powinna Was wspierać z całych sił w dążeniu do spełnienia noworocznych planów, ale i Wy pamiętajcie, że to wsparcie powinno działać w dwie strony. Jeśli planujecie teraz wziąć kredyt, kupić dom, czy wyremontować mieszkanie - z tym lepiej jeszcze chwilę poczekać. Finansowo gwiazdy szykują drobne zawirowania. Dbajcie też o układ odpornościowy, bo przełom zimy i wiosny może Was wystawić na pewne próby. Ruch, zdrowa dieta, wewnętrzny spokój powinny Wam sprzyjać w kwestiach zdrowotnych.



Byk (20.04-20.05)



Tak się Byczku wzbraniałeś przed zaangażowaniem w nowy związek, tak się bałeś o kolejne rozczarowanie - a tu wpadłeś jak śliwka w kompot. Jeśli dałeś się ponieść emocjom i zapomniałeś o całym świecie unoszony przez kolejne zauroczenie - nie bój się. To, co Ci się przytrafiło pod koniec stycznia, a rozwijać się będzie mocniej w lutym i kolejnych miesiącach, będzie miało mnóstwo zalet. Osoba, którą spotkałeś na swojej drodze może być kimś, kto wreszcie przełamie w Tobie strach przed zaangażowaniem i rozwieje wątpliwości, co do swoich intencji. Przestań się bać, otwórz się na miłość. W pracy nieco mocniej się musisz zaangażować w lutym, bo szef będzie chciał zrobić pewne roszady, zmiany na stanowiskach, a Ty bujając w obłokach i niesiony falą zauroczenia nie będziesz odczuwać dużych ciągot do roboty. Bądź więc czujny i nie daj się "zrzucić z siodła", bo niektórzy Twoi współpracownicy tylko czekają na to, żeby Ci się coś nie udało. Ktoś w Twojej rodzinie, która jest w Polsce będzie potrzebować Twojego wsparcia, nie zamykaj się na to. Ty już wielokrotnie doznałeś od bliskich wsparcia i byłeś motywowany. Jeśli więc ktoś nawet nieśmiało będzie próbował dać Ci znać, że Cię potrzebuje - nie ociągaj się, tylko spiesz z pomocą. Zdrowotnie wszystko w jak najlepszym porządku, jednak nie zaszkodzi zrobić podstawowe badania z krwi, żeby mieć tego pewność.

Bliźnięta (21.05-21.06)



Luty będzie miesiącem pełnym wyzwań dla Bliźniąt. Nie postępuj wbrew sobie i nie zamartwiaj się drobnymi trudnościami, bo możesz wiele w tym miesiącu osiągnąć. Wystarczy, że uwierzysz w siebie. Postaw teraz na rozwój, dokształcaj się, bierz udział w spotkaniach biznesowych, interesuj się nowościami. Wszystko to zaowocuje w Twoim życiu korzystnymi zmianami, także finansowymi. Pamiętaj, że nie ma limitu wieku na edukację, kształcenie się i uczenie nowych rzeczy. Jeśli marzyłeś o tym, żeby iść na studia czy poznać nowy język - poszperaj w internecie, na pewno znajdziesz dla siebie odpowiednie studia czy kurs online. Skup się na sobie, przestań myśleć o tysiącu nowych pomysłach, wystarczy, że zrealizujesz jeden, a potem będzie już z górki. Twoim problemem jest łapanie dziesięciu srok za ogon, a to często kończy się tak, że nic do końca nie jest zrealizowane. Bądź też czujny w kwestiach sercowych. Koło Twojej drugiej połówki kręci się ktoś, kto krok po kroku chce się coraz bardziej do niej/niego zbliżyć, a Twój partner/-ka wcale tak do końca nie pozostaje na te zaloty obojętny/-a. Jeśli jesteś singlem, możesz mieć pewność, którą daje układ planet, że ten stan nie potrwa już długo i czeka Cię bardzo ciekawa znajomość, która może zaowocować czymś długotrwałym. Uważaj na gardło, ubieraj szalik, pogoda w lutym na Wyspach bywa bardzo zdradliwa.



Rak (22.06-22.07)



Luty w miłości Raka może układać się różnie. Będą i wzloty i upadki. Jedno jest jednak pewne - trzeba sobie wreszcie wyjaśnić wszystko i ustalić co dalej. W związkach, w których są Raki będą zapadać teraz ważne decyzje. Opanujcie emocje, zanim zaczniecie planować przyszłość. Wiele związków właśnie w lutym się rozpadnie, ale nie płaczcie za nimi. Coś, co nie miało racji bytu, a było bardziej spowodowane tylko tym, że obydwoje baliście się samotności, nie było wystarczającym spoiwem, które połączyłoby Was na zawsze. Niektóre Wasze związki w lutym się jednak umocnią i po kilkutygodniowej burzy pojawi się słońce. Te związki mają dużą szansę na to, że nie tylko Sylwestra 2022/2023 powitają razem. W sprawach zawodowych duża zapaść. Nic się nie działo, praca nie sprawiała Wam dużej frajdy, ani nawet lekkiej satysfakcji. Czas to zmienić. Albo trzeba poszukać nowej pracy, albo zastanowić się nad przekwalifikowaniem. Nie bójcie się nowego. Jeśli zaczniecie szukać nowych możliwości, podczas gdy macie jeszcze co miesiąc stały dochód - niedługo Wam się poszczęści. Warto także poświęcić więcej uwagi własnemu zdrowiu. Jeśli poczujesz się gorzej, nie zwlekaj z wizytą u GP. Nie diagnozuj się za pomocą Google, bo to niewiele Ci pomoże. Nie zapominaj też o systematycznym ruchu, bo coś ostatnio za bardzo tył przykleił Ci się do kanapy, a oczy do filmików na Tik Toku.



Horoskop na luty 2022 dla Lwa (23.07-22.08)



W pracy właśnie w lutym pojawi się wiele możliwości rozwoju i awansu zawodowego, nie prześpij więc tych szans. W związkach luty to czas harmonii, miłości i tworzenia wspólnych planów na przyszłość. Zrozumienie partnera będzie początkiem wspólnych przedsięwzięć na przyszłość oraz dobrego zrozumienia na poziomie intelektualnym i komunikacji między Wami. Single powinny nieco obniżyć swoje wysokie oczekiwania co do przyszłego partnera. Z wiekiem robimy się coraz bardziej wymagający, a media społecznościowe podpowiadają nam całkowicie zafałszowany obraz tej lub tego "ideału". Ideałów nie ma, a i my mamy wady. Jeśli obniżysz nieco swoje wygórowane wymagania, może się okazać, że już od dawna masz wokół siebie wielu zainteresowanych, ale przez długi czas nie dopuszczałeś ich do siebie. Odpuść nieco, a zobaczysz co dobrego się wydarzy. Spotkania i wszelkie kontakty z ludźmi będą przebiegać pomyślnie oraz będą sprawiały że wszystko będzie szło zgodnie z planem. Ostatnio osłabła Twoja kondycja. Może to przebyty koronawirus miał na to wpływ, a może zima dała Ci się we znaki. Tak czy owak - uważaj na swoje zdrowie. Pamiętaj też, że systematyczna praca i konsekwencja w robieniu kariery wpłynie znacząco na poprawę Twojego statusu materialnego. Czas jaki nadchodzi będzie okresem przygotowania do osiągnięcia stabilizacji emocjonalnej i materialnej.





Panna (23.08-22.09)



Ostatnio nieco zwolniłaś Panno tempo, masz coraz mniej chęci do działania. Trochę przespałaś tę zimę, a ta wcale jeszcze się nie skończyła. Przygotuj się na mocne tąpnięcie. Ktoś będzie chciał wystawić Twoją cierpliwość na próbę. Nie daj się zwieść pięknym słówkom, bo może z tego później wyniknąć wiele nieprzyjemności, a Ty poczujesz się oszukana. Nie znaczy to wcale, że masz się pogrążać w braku zaufania co do otaczających Cię ludzi. Bądź po prostu bardziej czujna, niż zwykle. Jeśli nie planujesz kariery w organizacji, w której pracujesz, jasno to nakreśl swojemu szefowi, bo ten ma dla Ciebie jakąś propozycję związaną z awansem i wyższymi zarobkami. Ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje Twojej opinii o swoim związku i liczy na to, że wykażesz mu plusy i minusy sytuacji, a nie będziesz jej oceniać. Nie rzucaj się na przeceny i nie wykupuj połowy sklepu tylko dlatego, że jest wyprzedaż. Powściągnij chęć wydawania, bo w lutym bardziej będzie potrzebne zaciskanie pasa niż rozrzutność. Uważaj na zdrowie i pilnuj dobrego snu, bo Twój układ odpornościowy ostatnio szwankuje. Pilnuj też diety, ogranicz alkohol i zapisz się wreszcie na basen. Niech słowa zamienią się wreszcie w lutym w czyny.



Waga (23.09-22.10)



W tym miesiącu będziesz wojowniczo nastawiony do świata i ludzi, nie daj jednak z byle powodu ponieść się nerwom i emocjom. Nie reaguj na wszystko tak emocjonalnie jak zawsze, nie dawaj się prowokować. W pracy niespokojnie, bo nie każdy będzie się z Tobą we wszystkim zgadzać, a Ty za nic nie będziesz chciał porzucić swoich planów i pomysłów. Luty przyniesie Ci dużo spotkań i negocjacji, na których - przy większej niż zazwyczaj dyplomacji - możesz coś ugrać dla siebie. Będziesz reprezentować interesy swojej firmy i błyszczeć na oficjalnych spotkaniach i bankietach, a to na pewno doda Ci skrzydeł. Twoje zdrowie może nie być takie mocne jakbyś sobie tego życzyła Droga Wago, dlatego nie przesadzaj z ryzykiem i po prostu dbaj o siebie. W miłości wreszcie szansa na namiętny romans. W drugiej połowie lutego gwiazdy zapewnią Ci duże powodzenie, ale ciesz się nim tylko wtedy, kiedy jesteś singlem. Nie prowokuj partnera do zazdrości, bo tym razem pogniewa się na dobre, a jeśli Wasz związek jest silny, bardzo go to może osłabić. Pod koniec lutego poczujesz przypływ ambicji, a czyjś dobry przykład da Ci wiele energii do działania. Luty sprzyja także zapisywaniu się na szkolenia i planowaniu służbowych wyjazdów, choć nie poświęcaj się dla dobra firmy. Szukaj swoich korzyści we wszystkim, czego się podejmujesz i opuść nieco gardę, bo w tym miesiącu bardziej będzie Ci sprzyjać umiejętność dyplomacji i negocjacji niż wojowniczość i krnąbrność.



Skorpion (23.10-21.11)



W lutym warto korzystać z okazji do poznawania nowych ludzi i zbliżania się do starych przyjaciół. Ostatnie miesiące nadszarpnęły nieco Twoimi relacjami z ludźmi. Niech luty będzie miesiącem próby ich odbudowy. To, co już jest nie do odbudowania, trzeba puścić w niepamięć. Przed Tobą ważne wybory na polu zawodowym i w sprawach osobistych. Potrzebna Ci będzie zarówno determinacja, pewność siebie, jak i umiejętność logicznego myślenia. Bardzo przydadzą się te umiejętności w otwieraniu nowej ścieżki zawodowej, być może nawet budowy własnej firmy od podstaw. Gwiazdy będą Ci sprzyjać przez cały miesiąc, nie rozleniwiaj się więc, skup na priorytetach i celach. W sprawach osobistych wszystko w porządku, w związkach spokój. Single będą musiały jeszcze poczekać na wielkie "wow", ale naprawdę warto poczekać. Pilnuj swoich finansów i nie wydawaj teraz za dużo, już niebawem i tak trafi Ci się okazja na zarobienie dodatkowej kasy. Wszystkim urodzonym w tym znaku w lutym gwiazdy radzą uważać na zdrowie. W pracy czeka Was dość intensywny okres, więc tym bardziej warto o siebie zadbać. Uważaj na plotkarzy, bo za Twoimi plecami ktoś próbuje Cię oczernić. Kolejny miesiąc upłynie Skorpionom pod znakiem huśtawki nastrojów związanej z nowymi i stresującymi sytuacjami. Miej na oku swoje cele i pilnuj zdrowia.



Strzelec (22.11-21.12)



W lutym Strzelce za wszelką cenę muszą zapanować nad bałaganem w swoim życiu. Na krawędzi stoi niejeden związek. Ostatnie miesiące może nie były sprzyjające bliskości i utrzymywaniu dobrych relacji, jednak jest jeszcze czas na naprawę. Za dużo było pracy, problemów do rozwiązania - a o relację trzeba dbać codziennie. Nie zaszkodzi zaprosić partnera/partnerki na kolację, wykazać się romantyzmem, a nie tylko umiejętnością zarabiania pieniędzy. Na dłuższą metę żaden związek nie przetrwa, jeśli nie będzie z dwóch stron chęci na jego podtrzymanie, a czasami zaskoczenie partnera czymś miłym i mało przyziemnym. Single mogą się czuć zawiedzione tym, że wielu potencjalnych partnerów jest wokół, a nikt tak naprawdę nie może przykuć Waszej uwagi. Spokojnie - im bliżej wiosny, tym więcej ciekawych ludzi wokół Was. Już niebawem los się do Was uśmiechnie. Wrzućcie na luz, bo przeznaczenia nie da się oszukać. Utrzymanie wewnętrznego balansu jest teraz dla Strzelców niezwykle ważne. Początek roku to czas stawiania czoła napiętym sytuacjom w pracy i firmie, dlatego musisz się opanować, wziąć w ryzy swój buńczuczny charakter. Inaczej sobie nie poradzisz. Pomocne okaże się też na pewno wsparcie kogoś dysponującego dużym życiowym doświadczeniem. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się do tej osoby o poradę, dzięki temu unikniesz złych decyzji, a może nawet i życiowych dramatów. Dbaj w tym miesiącu szczególnie o swój system nerwowy.



Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)





Będziesz w lutym musiał szybko działać i szybko podejmować decyzje. Dynamiczne zmiany będą zachodzić w pracy i w domu. Musisz nadążać, bo okazje się nie powtórzą, a zaniedbania trudno będzie nadrobić. Masz jednak na tyle siły i chęci, że ze wszystkim się uporasz na czas. Będziesz mocno podejrzliwy wobec swojego partnera, wiele jej/jego zachowań będzie budzić Twój niepokój. Twoja zazdrość nie będzie miała uzasadnienia, wszystko można omówić i nie dawać się ponosić złym emocjom. Nie przesadzaj, bo możesz zniszczyć swój związek. Zamiast zastanawiać się i zadawać wciąż te same pytania, zaproponuj wspólny wieczór. To nie kosztuje dużo, a może dać ogromną satysfakcję obu stronom. Single już pod koniec lutego zakochają się w kimś, kto nie będzie zwracał na nich uwagi, same zaś nie będą miały odwagi, by wyrazić swe uczucia. To spowoduje dużą niepewność w Waszych głowach, jednak gwiazdy mówią, że warto zrobić ten krok i zyskać odwagę, bo ten wybór będzie dobry. Szanuj czas i skup się na tym, na czym najbardziej Ci zależy. W pracy szefowie oczekiwać będą od Ciebie precyzji i odpowiedzialności, nie daj się zrzucić z obranej ścieżki. Gdzieś w oddali widać awans i większe pieniądze. Uważaj na dietę, bo miesiące folgowania sobie i robienia kulinarnych wypraw do restauracji odłożyło się w okolicach brzucha. Lekka dieta i siłownia powinny szybko dać rezultaty.





Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)



Jako znak, który właśnie pod koniec stycznia i w pierwszej połowie lutego świętować będzie swoje urodziny możesz się przygotować na same przyjemności. Nagle w Twoje życie może wkroczyć ktoś, kto ma większe od Ciebie życiowe doświadczenie, jest może starszy, ale da Ci mnóstwo ciepłych uczuć, otworzy przed Tobą zupełnie inny świat. Będziesz pożądany towarzysko, każdy będzie chciał Ci złożyć życzenia urodzinowe i otoczyć się Twoim blaskiem. Sprawy finansowe będą się układać dokładnie po Twojej myśli, jeśli więc chcesz urządzić wystawne party urodzinowe - nie musisz się obawiać o dziury w budżecie. Zdrowie będzie Ci również dopisywać. Luty będzie dla Ciebie miesiącem pełnym wrażeń i wręcz będzie wszystkiego i wszystkich wokoło Ciebie za dużo. Ciesz się tym czasem, bo tak dobrego miesiąca dawno nie miałeś. Jeśli jesteś singlem, uważaj, bo niejeden "ostrzy sobie zęby" na Ciebie. Uważaj na fałszywych przyjaciół, którzy chcieliby się jedynie ogrzać Twoim ciepłem nic w zamian nie dając. Jesteś bardzo romantycznym znakiem i łatwo się zakochujesz, dlatego bądź czujny i nie daj się zwieść jedynie pięknym słowom - patrz na czyny. W najbliższej przyszłości czekają Cię jakieś dalekie wyjazdy, bądź na nie przygotowany. Happy Birthday!



Ryby (19 lutego - 19 marca)



W lutym szybko wcielisz w życie noworoczne postanowienia, od razu też postanowisz zerwać z nudą i nieciekawymi znajomymi. Dość zatem szybko uda Ci się wyrwać ze starych, niesatysfakcjonujących, układów. Jesteś też na najlepszej drodze, aby zdobyć nowe umiejętności, które przydadzą Ci się w najbliższej przyszłości. Zainwestujesz w siebie, zamiast czekać, aż inni pozwolą Ci coś zrobić. Pomyślisz o dalszej nauce, chętnie zmienisz rytm swojego życia. W poprzednim roku niewiele wyszło z Twoich dalekosiężnych planów, jednak ten rok będzie zupełnie inny, a zmiany zaczną się właśnie teraz. Jeśli więc szukasz lepszej pracy lub większych zarobków, to w lutym planety szczególnie Ci sprzyjają. Będziesz pracować na najwyższych obrotach, a żadna ważna sprawa w pracy nie uda się bez Ciebie. Być może pod koniec lutego zostaniesz wybrany do reprezentowania innych, wysłany w ważną podróż, a ludzie będą Cię uważnie słuchać i chętnie wypełnią Twoje polecenia. Możecie mieć z partnerem pewne spięcia albo inne zdanie co do tego, jak należy postąpić w jakiejś palącej sprawie. Nie warto jednak się kłócić, bo razem macie szczęście i dobrą rękę do różnych inwestycji. Nadal patrzycie podobnie na ważne sprawy, więc Wasza różnica zdań będzie się mieć nijak do ogólnego zadowolenia i szczęścia w związku. Jeśli jesteś singlem, to czeka Cię teraz więcej okazji do nowych znajomości. Dobrych emocji szukaj w podróży lub online, ale wiosną bądź ostrożny, bo ktoś może nie być z Tobą szczery. Kondycja będzie Ci dopisywać, ale powinieneś zacząć regularnie ćwiczyć. W cieplejsze dni zajmij się jazdą na rowerze albo zapisz się na jogę.