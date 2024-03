Życie w UK Wybory lokalne 2024 w Anglii i Walii — kiedy się odbędą?

Przed nami ostatnie wybory w skali lokalnej przed wyborami powszechnymi. 2 maja 2024 roku mieszkańcy Anglii i Walii oddadzą głosy na radnych, burmistrzów oraz komisarzy policji. W poniższym tekście zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Tradycyjnie w czwartek, 2 maja 2024 roku osoby mieszkające w Anglii i Walii ruszą do urn, aby wybierać swoje lokalne władze. W ramach wyborów samorządowych wyłonieni zostaną przedstawiciele 107 lokalnych okręgów w Anglii. Wyborcy swoimi głosami zdecydują również o elekcji burmistrza Londynu, członków Zgromadzenia Londyńskiego (London Assembly) oraz burmistrzów 10 innych miast. Ponadto w Anglii i Walii wybranych zostanie 37 komisarzy policji.

Kto może głosować? Czy Polacy mieszkający w Anglii i Walii również mogą oddać swój głos? W jaki sposób wziąć udział w wyborach? Jak oddać głos? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym tekście!

Kto może głosować w wyborach lokalnych?

Osoba, która chce oddać swój głos w wyborach lokalnych w Anglii w zbliżających się wyborach, w dniu 2 maja 2024 musi być pełnoletnia, czyli mieć ukończone 18 lat. Oprócz tego nie może być pozbawiona swoich praw wyborczych i musi spełniać poniższe wymogi:

dana osoba musi być zarejestrowana pod adresem w rejonie, w którym chcą oddać swój głos;

dana osoba musi być obywatelem Wielkiej Brytanii, Irlandii lub

dana osoba musi być obywatelem kraju UE, mającymi zezwolenie na pobyt (w ramach settled lub pre-settled status) lub być uprawnionym do głosowania obywatelem kraju Wspólnoty Narodów;

Co w praktyce oznacza to dla Polaków i osób polskiego pochodzenia chcących wziąć udział w procesie demokratycznego wyłaniania władz lokalnych? Jeśli mieszkacie w danym rejonie, przebywacie w Anglii legalnie, macie obywatelstwo brytyjskie lub otrzymaliście status osoby osiedlonej to tak, możecie głosować!

Czy konieczna jest rejestracja na wybory?

Tak. Aby głosować osobiście w Anglii i Walii, należy zarejestrować się do godziny 23:59 czasu BST we wtorek, 16 kwietnia 2024 roku. Można to zrobić online, podając swój numer ubezpieczenia społecznego lub pisząc do biura rejestracji wyborców swojej rady. Jeśli jesteś już zarejestrowany, ostateczny termin składania wniosków o głosowanie korespondencyjne upływa w środę 17 kwietnia o godzinie 17:00.

Jeśli jesteś już zarejestrowany, ostateczny termin składania wniosków o głosowanie przez pełnomocnika upływa w środę 24 kwietnia o godzinie 17:00. Dodajmy, iż ostatnio zmieniły się zasady głosowania przez pełnomocnika. Jeżeli złożyłeś wniosek o głosowanie przez pełnomocnika przed 31 października 2023, to ono utraciło ważność i musisz ubiegać się o nowe.

Rejestracja online odbywa się przez link: https://www.gov.uk/register-to-vote

W jaki sposób można oddać głos?

W głosowaniu można wziąć udział na trzy sposoby:

osobiście, oddając swój głos w lokalu wyborczym (często w miejscach takich jak szkoły czy domy kultury) – https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/ways-vote/voting-person;

przesyłając swój głos pocztą – https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/apply-vote-post;

nominując kogoś do głosowania za ciebie (głosowanie przez pełnomocnika) – https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/ways-vote/apply-vote-proxy.

Czy oddając głos, muszę wylegitymować się dokumentem?

Przy wrzucaniu głosu do urny, wyborcy w Anglii i Walii muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Istnieją 22 dopuszczalne dowody potwierdzające tożsamość osoby oddającej głos. Może to być choćby paszport lub prawo jazdy. Każdy, kto zarejestrował się do głosowania bez prawidłowego dokumentu tożsamości lub nie przypomina już siebie ze zdjęcia, może ubiegać się o bezpłatny dokument zwany Certyfikatem Urzędu Wyborczego (Voter Authority Certificate) w terminie do środy 24 kwietnia.