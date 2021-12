Co Baba Wanga przepowiedziała na 2022 rok - co ujrzała słynna mistyczka?

Fot: YouTube

Co czeka nas w 2022? Jakie przepowiednie na przyszły rok pozostawiła po sobie zmarła 25 lat temu niewidoma jasnowidząca Baba Wanga, która wcześniej przepowiedziała atak na WTC czy śmierć Stalina?

Postać Baby Wangi nieustannie wzbudza emocje, nie tylko wśród tych, którzy wierzą w jej nadprzyrodzone zdolności. Zwana "Nostradamusem z Bałkan" mistyczka i znachorka pozostawiła po sobie niezwykły zbiór wieszczb i przepowiedni dotyczących przyszłości całego świata i tego, co czeka nas zarówno w dalszej, jak i nieco bliższej przyszłości. Przedmiotem medialnych spekulacji jest tzw. "list Wangi", w której mają znajdować się przepowiednie aż do roku 5079, kiedy ma nastąpić koniec świata. Według bliskich Wangi nie jest to jednak zgodne z prawdą, co potwierdza jej asystentka, Bojka Cwietkowa.

A co z nieco bliższą przyszłością? Co według Baby Wangi wydarzy się w 2022 roku? Zapraszamy do lektury!

Co stanie się w 2022 roku?

Przyszły rok ma według niej przynieść ze sobą serię katastrof i innych strasznych wydarzeń. W wieku 85 lat Baba Wanga przewidziała, że w 2022 nadejdą ciężkie czasy i miejsce będą miały wydarzenia, które zmienią historię ludzkości. Ma to być trudny, ale przejściowy okres, po którym dzieje świata zaczną kierować się w bardziej pozytywną stronę. Na Syberii ma zostać odkryty wirus, który do tej pory pozostał zamrożony. Cały świat zacznie zmagać się z brakiem wody pitnej i konieczne będzie dokopywanie się do głębiej położonych wód gruntowych. To nie jedyne pokłosie zmian klimatycznych - w New Delhi temperatury radykalnie wzrosną, a głód i bieda z powodu kiepskich zbiorów rolnych dotkną miliony ludzi. Nie zabraknie również klęsk żywiołowych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, od których zaczynamy się przyzwyczajać. Oprócz tego w 2022 może dojść do spotkania z przedstawicielami... obcej cywilizacji.

Kim jest Baba Wanga? Tak naprawdę nazywała się Wangelija Pandewa Dimitrowa. Była bułgarską niewidomą mistyczką, znachorką i jasnowidzącą. Urodziła się na terenie ówczesnego Imperium Osmańskiego, w Strumicy, w dniu 31 stycznia 1911, a zmarła 11 sierpnia 1996 w Petriczu. Kiedy miała cztery lata straciła matkę, a jej ojciec, Pande, został powołany do służby wojskowej. Po powrocie z wojny ojciec Wangelii ożenił się powtórnie, a rodzina przeniosła się do wsi Nowo Seło. W 1923, w czasie gwałtownej wichury, została przewrócona na ziemię i poraniona. Znaleziona przez rodzinę była przerażona i miała oczy pełne piasku i kurzu. Brak środków finansowych nie pozwolił rodzinie na przeprowadzenie operacji oczu, wskutek czego dziewczynka straciła wzrok.

Jakie wydarzenia Baba Wanga przewidziała na zbliżający się rok?

W 1941 ujawniła swoje umiejętności jasnowidzenia, opowiadając napotkanym ludziom, co spotka ich w przyszłości, a także diagnozując ich choroby i doradzając, który lekarz lub znachor może im pomóc. Zajmowała się także ziołolecznictwem. Setki ludzi odwiedzały jej dom, pytając o los swoich bliskich i ich samych. 8 kwietnia 1942 z Babą Wangą sotkał się sam car Borys III, choć była niepiśmienna i mówiła trudnym do zrozumienia dialektem.

Przypisuje się jej przepowiednie dotyczące śmierci Józefa Stalina, rozpadu ZSRR, zatopienia okrętu podwodnego Kursk, a także zamachu na WTC, który miał miejsce 11 września 2001. Niektórzy uważają, że przewidziała również uderzenie tsunami w 2004 r. w Azji, nadejścia Brexitu i pojawienia się radykalnego ugrupowania terrorystycznego ISIS.