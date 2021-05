Przepowiednie Sybilli sprawdzają się nawet teraz. Co czeka nas w niedalekiej przyszłości?

Przepowiednie Sybilli, czyli innymi słowy proroctwa królowej Saby, słyną z niezwykłej trafności i co ciekawe, sprawdzają się nawet teraz. Wizje, którymi podzieliła się królowa Saby 3000 lat temu z królem Salomonem, wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Jak podaje większość źródeł, przepowiednie Sybilli pochodzą z 875 roku p.n.e. W tym czasie właśnie królowa Saby, Michalda miała odwiedzić króla Salomona i przez dziewięć miesięcy opowiadać mu swoje wizje, które były spisywane przez kronikarza. W Polsce z kolei po wielu latach i trudach przekładów przepowiednie królowej Saby ukazały się w tomiku pod tytułem: „Mądra Rozmowa Królowej ze Saby z Królem Salomonem”, wydane przez Warszawską Drukarnię w 1916 roku.

Przepowiednie Sybilli, czego dotyczyły?

Wizje królowej Saby, która podzieliła się nimi z królem Salomonem, interesują również współczesnych, gdyż dotyczą także naszych czasów i są niezwykle trafne. Uważana za jedną z największych wizjonerek w historii ludzkości, królowa Saby, miała przewidzieć zarówno narodziny Jezusa Chrystusa jak i jego męczeńską śmierć, a także światowe konflikty, postęp technologiczny i ocieplenie klimatu.

Przepowiednie Sybilli zawarte są w trzech księgach – jedna z nich opisuje 12 znaków zapowiadających kataklizmy, a gdy wizje zapisane we wszystkich trzech się spełnią, wtedy ma nastąpić koniec ludzkości lub świata.

Trafność przepowiedni królowej Saby

Królowa Saby oprócz pojawienia się na świecie Chrystusa, a także jego śmierci i jej konsekwencji, przewidziała 1200 po tym okres wojen i pojawienie się wielkiej komety 200 lat później, następnie upadek religii, co z kolei interpretowane jest jako wojny religijne i reformacja.

Sybilla twierdziła, że ludzie będą wykorzystywać religię do niecnych czynów: „Nie będzie wstydu, ani cnoty, gdyż jako cnotę uważać będą ludzie hańby, zło i grzech. A między ludźmi dziać się będą krzywdy wołające o pomstę do nieba”.

Sybilla przepowiedziała także pojawienie się Napoleona, a także rozwój przemysłu, który będzie jednym ze znaków zapowiadających kataklizmy: „ludzie kopiąc głęboko na 300 sążni, dobywać będą węgiel, rudę i kamienie i za pomocą tych materiałów budować będą różne przyrządy żelazne i węglem je poruszać”. Powiedziała także o narodzinach globalnego handlu (kolejny znak), przez który w ludziach powstanie chciwość. Trzecim znakiem „będzie ten, że zniknie między ludźmi miłość i prawda, a w sercach zagnieździ się tylko fałsz, obłuda i podstęp, a nikt drugiemu prawdy nie powie, zaś starać się będzie oszukać go na każdym kroku”. Czwartym znakiem z kolei będzie panowanie pieniądza nad światem, a „ludzie, żeby nie umrzeć z głodu i zapobiec nieurodzajom, będą musieli pracować w święta i niedziele.

Przepowiednie Sybilli i zmiany klimatu

Według interpretatorów królowa Saby przepowiedziała także zmiany klimatu: „Bóg przedtem będzie zsyłać dla upomnienia mniejsze, jak głód, choroby, ognie, powodzie, burze, a w końcu i wielkie i nagłe urazy, mrozy w lecie, tak, że kwiaty zwiędną, a nasiona w ziemi pozamarzają i zniszczeją”.

Zgodnie z przepowiednią Sybilli koniec świata zapoczątkuje ogromny światowy konflikt, po którym nastąpi „50 lat żyznych i urodzajnych”, a następnie „księżyc, gwiazdy i słońce świecić inaczej będą”, dojdzie do globalnej suszy. Sybilla przewidziała także przeludnienie na naszej planecie: „Ludzie rozmnożą się nad miarę, więc żywności i środków zabraknie dla wszystkich”.

Królowa wskazuje na to, że sam dzień końca świata jest zagadką, ale zwiastować go będą właśnie znaki, których apogeum będzie dzień sądu ostatecznego wraz pojawieniem się Antychrysta. Ten motyw z kolei bardzo podobny jest do opisów z Apokalipsy św. Jana: „I wtedy przyjdzie na ludzi dzień sądu, dzień gniewu Pańskiego”.

Królowa Saby i król Salomon

Według legendy królowa Saby była piękną kobietą, której wdziękom uległ król Salomon. Owocem ich związku był syn Menelik I – uważany za pierwszego króla Etiopii. Piękna królowa udała się w podróż do królestwa króla Salomona, co miało na celu także pogłębienie relacji handlowych, ale przede wszystkim specyficzną wymianę. Królowa zapoznała się z mądrościami króla, a on wysłuchał jej wizji dotyczących przyszłości świata, które następnie zostały spisane przez jego kronikarza w trzech księgach.

Wśród przepowiedni królowej znalazła się też wizja dotycząca samego króla Salomona. W księdze pierwszej zapisano rozpad królestwa Salomona po śmierci króla, która była początkiem końca dobrobytu i pokoju.