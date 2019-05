Guy Verhofstadt: „Nie wiadomo, czy do Brexitu w ogóle dojdzie”. Sajid Javid: „Parlamentarzyści chcą zmusić rząd do odwołania wyjścia z UE”

W czasie swojej wizyty w Londynie Guy Verhofstadt powiedział, że „nie wie, czy w ogóle dojdzie do Brexitu”. W piątek z kolei Donald Tusk stwierdził, że istnieje „od 20 do 30 proc.” szans na to, że do Brexitu nie dojdzie.

Coraz częściej mówi się o tym, że Brexit może się w ogóle nie wydarzyć. Zdanie to podziela coraz więcej polityków – w tym tych, którzy mają w tej kwestii najwięcej do powiedzenia.

Podczas swojej wizyty w Londynie koordynator ds. Brexitu z ramienia UE, Guy Verhofstadt stwierdził, że „nie wie, czy do Brexitu w ogóle dojdzie” i doradził dziennikarzom: „Zapytajcie o to Theresę May”. Według niego do tej pory sam proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE „spowodował więcej złego, niż przewidywano”, ale zdaniem Verhofstadta „ludzie mogą jeszcze zmienić swoją opinię”.

W piątek szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział:

- Dzisiaj szanse na to, że do Brexitu nie dojdzie, moim zdaniem, wynoszą od 20 do 30 proc., czyli dużo.

Innego zdania jest brytyjski minister spraw wewnętrznych, Sajid Javid, który powiedział BBC, że nadal możliwe jest poparcie umowy brexitowej Theresy May przez parlament. Do tej pory umowa ta została już trzykrotnie odrzucona przez posłów, dlatego też przesunięto termin Brexitu z 29 marca na 31 października.

- To, co mogłoby mnie uszczęśliwić, to poparcie umowy brexitowej. Jest to wciąż możliwe przy wsparciu konserwatystów oraz partii DUP, bez dalszych zmian i bez dalszych kompromisów – powiedział Javid.

Ostrzegł jednak, że – jeśli umowa nie zostanie poparta – parlamentarzyści mogą szukać sposobu na odwołanie Brexitu.

- Widzę, że parlamentarzyści starają się zjednoczyć, aby zmusić rząd do odwołania Brexitu. To będzie całkowita katastrofa – podsumował minister.