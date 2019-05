Co dalej z funtem? Zobacz, co mówią ekonomiści o przyszłości brytyjskiej waluty

Nieustanna niepewność związana z Brexitem hamuje funta, który od ostatnich czterech dni ma tendencję spadkową. Czy możemy liczyć na poprawę wartości funta w najbliższym czasie? Poznajcie zdanie ekonomistów.

Niestety od ostatnich czterech dni kurs funta spada w miarę jak maleją nadzieje na osiągnięcie porozumienia w brytyjskim parlamencie na temat Brexitu i tego, jakie podjąć w związku z tym następne kroki.

Obecnie wartość funta wynosi 1,16 euro, 1,30 dolara i 4,97 złotego – nie wygląda także na to, aby w przyszłym tygodniu miało wydarzyć się cokolwiek, co wzmocniłoby szterlinga.

Jak twierdzą ekonomiści sytuacja, która jest mało pożądana na rynku walutowym, to niestabilność polityczna. Niestety z tym obecnie mamy do czynienia w Wielkiej Brytanii, co przekłada się na wartość funta utrzymującego w ostatnim czasie tendencję spadkową.

Według analityków finansowych „godziwą wartość” funta zobaczymy dopiero wtedy, gdy kwestia Brexitu zostanie rozwiązana. Jednak na to możemy długo poczekać.

- Nawet jeśli parlament brytyjski zmieni kierunek i powie: „dobrze, zostajemy i nie będzie już żadnych głosowań w kwestii Brexitu”, lub zagłosuje za umową Theresy May, lub zgodzi się na opcję twardego Brexitu – każde z tych rozwiązań jest do przyjęcia, bo wszystko jest możliwe w polityce, ale przynajmniej będzie wiadomo coś na pewno i przyniesie to stabilizację – stwierdził Dominic Frisby specjalizujący się w tematyce finansowej.

Według niego świat wtedy będzie miał konkretne pojęcie na temat tego, co się stanie i inwestorzy będą mogli podjąć decyzje, z którymi wstrzymują się już od dłuższego czasu przez niepewność brexitową.

Prawda jest jednak taka, że finansiści nie wierzą w to, iż jakiekolwiek konkrety w ten istotnej kwestii wyłonią się w ciągu najbliższych tygodni, dlatego jesteśmy skazani na wahania funta do terminu wyjścia z UE lub… drugiego referendum, które staje się coraz bardziej realne.

