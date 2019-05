Donald Tusk: Szanse na odwołanie Brexitu sięgają już 30 proc.

Fot. Getty

Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, powiedział, że istnieją powody, by sądzić, że Brexit zostanie odwołany, jeśli dojdzie do drugiego referendum. Zdaniem byłego premiera Polski, szanse Wielkiej Brytanii na pozostanie w UE sięgają nawet 30 proc.

Zdaniem Tuska Brytyjczycy prawdopodobnie odrzuciliby Brexit, jeśli mogliby ponownie wypowiedzieć się referendum. Przewodniczący RE stwierdził, że brytyjska opinia publiczna debatuje nad Brexitem od 2016 roku i wiele dowiedziała się przez ten czas o konsekwencjach wyjścia z UE. Zdaniem Tuska są to ważne powody, by sądzić, że art. 50 mógłby zostać cofnięty w sposób demokratyczny.

- "Referendum odbyło się w najgorszym możliwym momencie, jest to wynik błędnych kalkulacji politycznych" - powiedział Tusk w wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej", opublikowanym przez dziennik "The Guardian". - "Prawdziwa debata na temat konsekwencji Brexitu nie miała miejsca podczas kampanii referendalnej, ale dopiero po głosowaniu. Dzisiaj wynik prawdopodobnie wyglądałby inaczej. Paradoksalnie Brexit obudził w Wielkiej Brytanii ruch proeuropejski" - dodał szef RE.

Donald Tusk, którego kadencja jako przewodniczącego Rady Europejskiej zakończy się w listopadzie tego roku, powiedział, że poruszył go marsz przeciwko Brexitowi, który odbył się w Londynie na początku 2019 roku. Jednocześnie, były premier zasugerował, że wśród zwolenników pozostania w UE zauważyć można "kryzys przywództwa", który jest potęgowany przez zasadniczo pro-brexitowe nastawienie Partii Pracy. Mimo wszystko Tusk przyznał, że nadal wierzy, iż możliwe jest ponowne referendum i odwołanie Brexitu.

Odwołując się do myśli znanej filozofki, krytykującej totalitarne ustroje polityczne, które doprowadziły do tragedii II wojny światowej, Donald Tusk podsumował: - "Hannah Arendt powiedziała, że w polityce i historii rzeczy stają się nieodwracalne wtedy, gdy ludzie uznają je za takie. Ponieważ same w sobie rzeczy nie są nieodwracalne".