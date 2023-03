DVLA przypomina kierowcom w UK o obowiązku wymiany prawa jazdy

DVLA przypomina kierowcom o obowiązującej na Wyspach konieczności odnowienia prawa jazdy — kierowcy, którzy zdali egzamin przed 2014 rokiem, muszą to zrobić właśnie w 2023. Jeśli będą prowadzić i legitymować się wygasłymi uprawnieniami do kierowania pojazdami mechanicznymi, to złamią brytyjskie prawo i mogą ponieść poważne konsekwencje.

Brytyjskie Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) w mediach społecznościowych przypomina o konieczności wymiany dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców. Zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii prawem, kierowcy do 70. roku życia są prawnie zobowiązani do uaktualniania prawa jazdy, będącego dokumentem ze zdjęciem raz na 10 lat, a kierowcy po ukończeniu 70. roku życia — częściej, bo raz na trzy lata. Dlaczego jest to konieczne? Ponieważ mniej więcej co dekadę znaczącej zmianie ulega nasz wygląd i „aktualizacja” tego dokumentu z tego powodu jest po prostu konieczna, w myśl przepisów obowiązujących na Wyspach.





Kto musi w 2023 roku zmienić prawo jazdy?

Dane DVLA opublikowane w październiku 2022 roku wskazują, że 926 000 osób w Wielkiej Brytanii będzie musiało zaktualizować swoje prawo jazdy w bieżącym roku. Stanowi to około 2% wszystkich kierowców na Wyspie, ale niektórzy uwzględnieni w tych wyliczeniach mogli całkowicie zrezygnować z prowadzenia pojazdów, ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek. Chociaż DVLA wysyła ostrzeżenia do kierowców, których prawa jazdy wygasają kilka miesięcy wcześniej, dane z ostatnich 12 miesięcy pokazują, że około 2,5 miliona osób odnowiło je dopiero po terminie wygaśnięcia lub w ciągu 56 dni od daty wygaśnięcia. To trochę późno, ale (jak to mówią!) lepiej później, niż wcale.

O tym, kiedy mija termin ważności dokumentu, informuje sekcja 4b znajdująca się na awersie prawa jazdy. Odnowienie prawa jazdy to szybka i tania procedura, ale jeśli jej nie dopilnujemy, to grozi nam mandat, którego wysokość sięgnąć może nawet tysiąca funtów. Co więcej, jeśli w tym czasie dojdzie do wypadku, to ubezpieczyciel ma pełne prawo do odrzucenia wniosku przy zgłaszaniu szkody.

Brak aktualnego prawa jazdy ze zdjęciem to naruszenie przepisów

DVLA wydało nowe ostrzeżenie, aby upewnić się, że kierowcy pamiętają o konieczności wymiany dokumentów w tym roku. „Prawo jazdy należy odnawiać co 10 lat. Odnów je online już dziś – jest to łatwe, szybkie i bezpieczne. Zrobisz to na stronie: http://gov.uk/renewdrivinglicence. Prawo jazdy powinno dotrzeć w ciągu tygodnia, jeśli złożysz wniosek w tej sprawie przez internet” - jak czytamy choćby na Twitterze.

Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy kosztuje £14, a cały proces zajmuje nawet 5 dni. Wniosek złożony pocztą kosztuje £17, a skorzystanie w tej sprawie z pomocy pośredników – jeszcze więcej. Co jest potrzebne do aplikowania online w tej sprawie?

ważny brytyjski paszport;

dowód bycia mieszkańcem Wielkiej Brytanii;

adresy miejsc zamieszkania w ciągu ostatnich 3 lat;

aktualne prawo jazdy (jeśli nie masz prawa jazdy, musisz podać powód we wniosku);

numer ubezpieczenia społecznego (NIN).

UWAGA! Nie musisz uiszczać opłaty w wysokości 14 funtów, jeśli masz ponad 70 lat.

Jak aplikować pocztą?

Aby odnowić prawo jazdy pocztą, trzeba odebrać „pakiet D1” w urzędzie pocztowym, a następnie wypełnić go, a przed wysłanie dołączyć do niego:

aktualne zdjęcie paszportowe;

aktualne prawo jazdy ze zdjęciem, jeśli je posiadasz;

czek lub przekaz pocztowy na kwotę 17 GBP, płatny na rzecz DVLA.

Przesłanie wniosku w tradycyjny sposób jest droższe, niż dopełnienie formalności online, ale podobnie, jak i w tym przypadku, żadna opłata nie jest wymagana w przypadku osób, które skończyły 70. rok życia.

UWAGA! Jeśli zmieniłeś nazwisko, do wniosku będziesz musiał dołączyć paszport. Jeśli złożysz wniosek w ten sposób, nowe prawo jazdy powinno dotrzeć w ciągu trzech tygodni, ale może to potrwać dłużej, jeśli konieczne będzie sprawdzenie twoich danych medycznych lub osobistych.

Jak aplikować za pośrednictwem urzędu pocztowego?

Jeśli nie możesz ubiegać się o nowe prawo jazdy przez internet, możesz to również zrobić za pośrednictwem lokalnego urzędu pocztowego. Cen w tym przypadku dochodzi do 21,50 GBP i jest to zdecydowanie najdroższa opcja. Aby to zrobić, wystarczy na pocztę przynieść list z DVLA przypominający o odnowieniu uprawnień oraz stare prawo jazdy.

Jeśli nie otrzymałaś listu lub go po prostu nie masz, to musisz zabrać ze sobą prawo jazdy ze zdjęciem, aby móc złożyć wniosek. Jeśli zmieniłeś swoje imię i nazwisko z jakiegokolwiek powodu od ostatniego wydania uprawnień, to nie będziesz mógł odnowić ich w ten sposób.

